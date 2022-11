Via a Ecomondo Key Energy di Rimini: i numeri

Via a Ecomondo Key Energy, l’appuntamento “faro” in Italia per la transizione ecologica, che chiuderà i battenti venerdì dopo 4 giorni di incontri e dibattiti. Tra questi venerdì alle 11 e 30 un incontro sulla ricarica in condominio e in azienda.

Via a Ecomondo Key Energy, con 160 eventi

Il duplice appuntamento, organizzato alla fiera di Rimini da Italian Exhibition Group, riunisce 1.400 brand espositori, che occupano tutti i 130mila metri quadri della fiera. In calendario 160 eventi complessivi (94 di Ecomondo e 66 di Key Energy), di cui 32 con la presenza dei rappresentanti della Commissione Europea. Attese oltre 30 delegazioni e oltre 600 top buyers provenienti da 90 Paesi. Alla cerimonia inaugurale Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG, ha ricordato: “L’inaugurazione di questa edizione di Ecomondo rappresenta un orizzonte significativo per Italian Exhibition Group. Da «Ricicla» di 25 anni fa, manifestazione pioneristica che colse lo spirito del tempo, a un evento che è diventato piattaforma di riferimento dell’economia circolare e guida della transizione ecologica per l’intero bacino del Mediterraneo e l’Europa. Il nostro orizzonte è sempre più internazionale, tanto che ospiteremo un focus specifico sul Messico e la seconda edizione del Forum Africa Green Growth”.

Presenti in forza attori della ricarica e delle rinnovabili

Key Energy, in particolare, offre un panorama completa del mondo della mobilità elettrica, con diverse aziende legate soprattutto alla ricarica. C‘è anche Vaielettrico con un suo stand (Padiglione B7, stand 144). Il tutto accanto a molti brand legati invece alle rinnovabili, in particolare alla produzione da fotovoltaico. Fabio Fava, presidente del Comitato Scientifico di Ecomondo, ha illustrato i temi al centro di questa edizione:“Nonostante le difficoltà del periodo, questa edizione di Ecomondo sarà contraddistinta da un sentimento di entusiasmo. Favorito dalla capacità delle realtà industriali di tradurre la conoscenza e la consapevolezza in innovazione e prodotti, e dalla predisposizione all’ascolto dei grandi attori qui presenti, come la Commissione Europea. Il contributo di Ecomondo e Key Energy è di creare le condizioni per consentire all’ecosistema della green economy di poter crescere. Per centrare così gli obiettivi imprescindibili del Green Deal”.