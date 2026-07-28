Via a Ecobonus furgoni: si parte domani (29 luglio)













Finalmente si parte con l’ecobonus per furgoni, piccoli autocarri, pick‑up, ma anche autocarri e camion. Lo hanno chiesto più volte le associazioni – da Anfia, Motus-e Unrae – per evitare l’effetto annuncio che blocca il mercato. Quasi una buona notizia per l’elettrificazione: c’è un 40% di quota riservata ai veicoli a batteria. Ma ci voleva più coraggio soprattutto in tempi di caro carburanti e dipendenza assoluta dall’estero.

Si parte oggi 29 luglio e c’è tempo fino al 31 dicembre

E’ pronta la piattaforma Ecobonus in attuazione del dpcm che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive. Ecco le date: a partire da oggi 29 luglio, dalle 12, sarà possibile prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni appartenenti alle categorie N1 e N2. A disposizione 40 milioni. C’é tempo fino al 31 dicembre per partecipare. Attenzione: chi rimane fuori quest’anno può partecipare alle successive annualità. Il totale della misura è pari a 180 milioni.

Categoria N1 — veicoli per trasporto merci fino a 3,5 tonnellate di massa massima.

Esempi: furgoni, piccoli autocarri, pick‑up.

Categoria N2 — veicoli per trasporto merci oltre 3,5 t e fino a 12 t.

Esempi: autocarri medi, camion da distribuzione regionale.

Ma si continuano a finanziare i motori termici. Sono infatti disponibili anche i contributi per il retrofit a GPL e metano, destinati all’acquisto e all’installazione di impianti di alimentazione su autoveicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 3. Per il 2026 questa misura dispone di una dotazione finanziaria di 4 milioni. Per il retrofit da termico ad elettrico? Zero euro.

I beneficiari: le Pmi di trasporto e le società di noleggio

Possono accedere alle agevolazioni per l’acquisto dei veicoli commerciali le piccole e medie imprese che esercitano attività di trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi.

I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in locazione a una Pmi che opera nel settore del trasporto di merci, mediante un contratto di durata non inferiore a tre anni.

Clicca qui per il sito ecobonus.