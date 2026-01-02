Vi sfido a far meglio di me: 25.000 km spendendo solo 256 euro

Casa ad emissioni quasi zero e auto elettrica per Luca, un lettore romagnolo che sfida la community di Vaielettrico a far meglio di lui, percorrendo in un anno 25.000 km in Tesla Model 3 con una spesa di 256 euro. Ecco in dettaglio come ha ottenuto questo risultato. Per scriverci: info@vaielettrico.it.
di Luca Cristofori
Vorrei lanciare una sfida ai vostri lettori: chi riesce a percorrere circa 25.000 km in un anno con un veicolo elettrico spendendo solo 256 euro? In altre parole: con 1 euro ha percorso 100 km. Per tutti i dettagli vi invito a consultare grafici e tabelle qui sotto che includono una descrizione completa dell’esperienza e un’analisi energetica dettagliata.
Ho appena concluso un anno con auto elettrica e abitazione completamente elettrica, supportata da impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, raggiungendo un livello di autarchia energetica del 92%. Mi piacerebbe condividere questa esperienza con voi e con i vostri lettori.
Il mio anno elettrico ad autarchia energetica del 92%
Nel corso del prossimo anno vi aggiornerò sui nuovi risultati: in famiglia avremo due auto full electric (Tesla Model 3 e Volvo XC40), da novembre siamo diventati totalmente carbon free!
Vivo in provincia di Ravenna con mia moglie e i miei due figli, in una casa singola di circa
150 m2 costruita nel 2023 e progettata fin dall’inizio per essere completamente full electric.
Periodo analizzato: 1 dicembre 2024 – 30 novembre 2025. Dopo un anno intero con auto elettrica e casa completamente elettrica, posso finalmente tirare le somme: ho raggiunto il 92% di autarchia energetica! Questo è il bilancio completo della nostra esperienza. Resto a disposizione per qualsiasi informazione o approfondimento.
Com’è fatta la mia casa a zero emissioni
|Voce impianto
|Caratteristiche principali
|Fornitura elettrica
|Connessione trifase da 6 kW, adeguata a carichi elettrici elevati e gestione smart dei consumi
|Pompa di calore
|Daikin Compact con potenza di 8 kW termici, per riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS
|Ventilazione meccanica controllata
|Sistema VMC Eurotherm per il ricambio continuo dell’aria e il recupero di calore
|Accumulo acqua calda sanitaria
|Boiler ACS da 500 litri, ottimizzato per l’integrazione con pompa di calore
|Piano cottura
|Piano a induzione monofase, completamente elettrico
|Impianto fotovoltaico
|Potenza installata di circa 20 kWp, con moduli SunPower e inverter SMA
|Sistema di accumulo elettrico
|3 Tesla Powerwall 2 per una capacità totale di 40,5 kWh, a supporto dell’autoconsumo e della resilienza energetica
|Impianto di irrigazione
|Sistema alimentato da pozzo con autoclave, integrato nei consumi elettrici dell’abitazione
Il mio bilancio energetico in KWh
|Voce
|Valore
|Produzione fotovoltaica
|31.273 kWh
|Consumi totali
|16.374 kWh
|– Consumi casa
|10.523 kWh
|– Consumi auto elettrica
|5.851 kWh
|Autoconsumo
|15.028 kWh (48%)
|Prelievo da rete
|1.345 kWh
|Immissione in rete
|16.244 kWh
|Autarchia energetica
|91,8%
Grafico a fianco: flussi energetici verso la rete. I prelievi dalla rete nei soli mesi di di dicembre, gennaio e febbraio sono andati ad alimentare la casa per il 55% e ad alimentare l’auto elettrica per il 45%. Grafico sotto: il 52% della produzione totale è stato esportato verso la rete
|Utenza
|Consumo annuo (kWh)
|Pompa di calore (totale)
|3.208
|– ACS
|1.350
|– Climatizzazione estiva
|1.263
|– Climatizzazione invernale
|595
|Ventilazione meccanica (VMC)
|1.510
|Lavastoviglie
|432
|Lavatrice
|281
|Frigorifero
|252
|Irrigazione
|344
|Piano a induzione
|315
|Forno elettrico
|111
|Microonde
|63
|Tapparelle elettriche
|211
Quanto ha pesato l’auto elettrica sul bilancio energetico
|Parametro
|Valore
|Km annui percorsi
|24.576 km
|Consumo totale
|5.851 kWh
|Ricariche esterne
|311 kWh (5,3%)
|Rete domestica
|521 kWh (8,9%)
|Fotovoltaico diretto
|3.845 kWh (65,7%)
|Accumulo
|1.174 kWh (20,1%)
|Consumo medio reale
|23,81 kWh/100 km
|Voce
|Costo (€)
|Ricariche esterne
|105 €
|Ricariche da rete domestica
|151 €
|Mancato introito FV
|308 €
|Mancato introito da accumulo
|94 €
|Costo reale annuo auto elettrica
|658 €
Con l’auto elettrica ho risparmiato 2.504 euro
Confronto dei costi annui: auto elettrica vs auto termica
Le mie conclusioni: un modello vincente
Il sistema full electric con fotovoltaico e accumulo si conferma una scelta sostenibile, economica ed estremamente efficiente. Per chiunque stia valutando il passaggio, spero che questo report possa essere utile come riferimento.
Risparmio a parte, ci tengo a sottolineare i benefici per l’ambiente ed il bilanciamento della rete elettrica. Ritengo sia un modello vincente, che le istituzioni dovrebbero prendere come esempio sostenendolo con più convinzione per il bene del pianeta e dei nostri figli. Per contatti: lcristofori@gmail.com.
Caro Luca,
complimenti per il progetto che ha realizzato. Presumo abbia richiesto un investimento economico non trascurabile, ma probabilmente sarà ammortizzato in un tempo ragionevole e coerente con la vita utile dei componenti installati. Apprezzo inoltre la scelta di destinare le proprie risorse a un progetto con benefici ambientali concreti, invece che ad altre forme di investimento.
Ho apprezzato anche l’approccio adottato nelle tabelle di consuntivo, dove ha indicato valori realistici per l’efficienza dell’auto e, da quanto ho capito, ha tenuto conto anche del mancato introito dell’energia autoconsumata per la ricarica dell’auto, che in alternativa sarebbe stata immessa in rete con una (seppur modesta) remunerazione. È un aspetto spesso ignorato, ma rilevante per una valutazione corretta dei costi.
Al momento non possiedo ancora un impianto fotovoltaico, ma è nei miei programmi; quando scriverò il mio resoconto su Vaielettrico, certamente non definirò “gratis” l’energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata per ricaricare l’auto.
Per quanto riguarda la sfida che ha lanciato, non credo di poter partecipare: come forse avrà letto nel mio resoconto pubblicato su Vaielettrico il 31 dicembre, nel mio caso una quota significativa delle ricariche (circa il 35%) avviene fuori casa, con costi inevitabilmente diversi.
Salvo errori di interpretazione, ho notato infine una possibile incongruenza tra il titolo, che indica un obiettivo di 256 euro per 25.000 km, e il consuntivo dei costi, che riporta un totale di 658 euro: potrebbe chiarire questo punto?
Da ultimo, una curiosità sui consumi dell’abitazione: rispetto a quelli degli elettrodomestici principali (forno, frigorifero, lavatrice, ecc.), ho notato valori piuttosto elevati per irrigazione (344 kWh) e tapparelle elettriche (211 kWh). Forse varrebbe la pena verificare le misurazioni.
Io , forse, ho fatto meglio!! Abito pure nelle vicinanze ( frazione del comune di Argenta Fe che è in parte anche del comune di Alfonsine Ra. Contratto luce fatto prima della guerra Ucraina che prevede costo doppio in f 1 e f 2 e quasi ZERO in f 3… con il “fotovoltaico da balcone” e da poco con anche due batterie da 2 kWh ciascuna ( quindi con una spesa molto contenuta) copro quasi interamente le fascie 1 e 2 e tutto il possibile ( lavatrice lavastoviglie) lavora di notte e festivi…carico Kona 64 SEMPRE a casa ed in f 3…15000 km/ anno…le batterie se necessario come in questo periodo le posso caricare, ovviamente, anche di notte dalla rete……….
Un impianto da più di 100mila euro per risparmiare 400 euro l anno .
Complimenti alla furbizia ahha
Tutto molto bello ma non ha scritto quanto è costato il tutto tra impianto fotovoltaico, pompe di calore, accumulo ecc. e soprattutto gli anni di ammortamento di un simile investimento.
Penso ci vorranno diversi anni prima di raggiungere il punto di pareggio, solo dopo si potrà parlare di risparmio effettivo.
Indirizzato a “chi può” il messaggio non è male ma sono abbastanza convinto che “chi può” queste valutazioni le ha già valutate.
Non è invece un bellissimo esempio verso chi, il costo di questa casa, non se lo potrà permettere nemmeno in 3 vite di lavoro oppure a chi abita in generale nei condomini.
Complimenti comunque per la scelta, meglio investire sulla sostenibilità ecologica ed energetica piuttosto che in ferie a Dubai, pranzi e cene in locali chic, ecc.
Nel complesso avrei pensato a consumi un po’ inferiori perchè se il sole è gratis, di certo non lo sono il FV e l’accumulo.
Si, ma quanto è costato tutto quel mega sistemone di pannelli, batterie etc? Qual’è il PAYBACK? Certo che è possibile essere quasi carbone free, ma se per risparmiare 2000€/anno ne devo spendere 100000€ fra pannelli, batterie, auto elettriche e pompa di calore, oltre ad avere una casa singola di 150mq con relativo tetto a disposizione etc…quante famiglie potrebbero seguire questo esempio?
I miei più sinceri complimenti x questo traguardo che hai raggiunto..certo che con quell impianto installato a casa che ti trovi l investimento fatto verrà ammortizzato in diversi anni….il post chiede “chi ha fatto meglio?”
Io!
Solo impianto fotovoltaico da 6 kw e senza accumulo,auto elettrica con 24k km da un anno e mezzo ho speso di energia prelevata 90 euro….
Caro Simone,
sulla “competizione” su chi abbia fatto meglio credo sia utile chiarire prima i contesti di utilizzo. Dai dati che riporta, lei ha percorso circa 24.000 km ricaricando sempre a casa e prelevando dalla rete elettrica per un valore complessivo di circa 90 euro. Questo indica un utilizzo dell’auto elettrica prevalentemente all’interno della cosiddetta comfort zone, senza ricorso a ricariche pubbliche, tipicamente necessarie nei viaggi più lunghi.
Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico da 6 kW senza accumulo, il risultato è certamente positivo, ma andrebbe valutato considerando anche due aspetti spesso trascurati: l’ammortamento del capitale investito e il mancato introito dell’energia autoconsumata per la ricarica dell’auto, che in alternativa sarebbe stata immessa in rete con una (seppur modesta) remunerazione.
Le condizioni favorevoli da lei considerate sono legittime, ma non direttamente confrontabili con quelle di chi utilizza l’auto elettrica anche per percorrenze extraurbane e viaggi lunghi. Più che stabilire “chi ha fatto meglio”, direi che si tratta di profili di utilizzo differenti. Come ricordava ironicamente Mark Twain, esistono le bugie, le bugie sfacciate e le statistiche: numeri corretti, ma che vanno sempre letti nel giusto contesto.