Vi sfido a far meglio di me: 25.000 km spendendo solo 256 euro

Casa ad emissioni quasi zero e auto elettrica per Luca, un lettore romagnolo che sfida la community di Vaielettrico a far meglio di lui, percorrendo in un anno 25.000 km in Tesla Model 3 con una spesa di 256 euro. Ecco in dettaglio come ha ottenuto questo risultato.

di Luca Cristofori

Vorrei lanciare una sfida ai vostri lettori: chi riesce a percorrere circa 25.000 km in un anno con un veicolo elettrico spendendo solo 256 euro? In altre parole: con 1 euro ha percorso 100 km. Per tutti i dettagli vi invito a consultare grafici e tabelle qui sotto che includono una descrizione completa dell’esperienza e un’analisi energetica dettagliata.

Ho appena concluso un anno con auto elettrica e abitazione completamente elettrica, supportata da impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, raggiungendo un livello di autarchia energetica del 92%. Mi piacerebbe condividere questa esperienza con voi e con i vostri lettori.

Il mio anno elettrico ad autarchia energetica del 92%

Nel corso del prossimo anno vi aggiornerò sui nuovi risultati: in famiglia avremo due auto full electric (Tesla Model 3 e Volvo XC40), da novembre siamo diventati totalmente carbon free!

Vivo in provincia di Ravenna con mia moglie e i miei due figli, in una casa singola di circa

150 m2 costruita nel 2023 e progettata fin dall’inizio per essere completamente full electric.

Periodo analizzato: 1 dicembre 2024 – 30 novembre 2025. Dopo un anno intero con auto elettrica e casa completamente elettrica, posso finalmente tirare le somme: ho raggiunto il 92% di autarchia energetica! Questo è il bilancio completo della nostra esperienza. Resto a disposizione per qualsiasi informazione o approfondimento.

Com’è fatta la mia casa a zero emissioni

Voce impianto Caratteristiche principali Fornitura elettrica Connessione trifase da 6 kW, adeguata a carichi elettrici elevati e gestione smart dei consumi Pompa di calore Daikin Compact con potenza di 8 kW termici, per riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS Ventilazione meccanica controllata Sistema VMC Eurotherm per il ricambio continuo dell’aria e il recupero di calore Accumulo acqua calda sanitaria Boiler ACS da 500 litri, ottimizzato per l’integrazione con pompa di calore Piano cottura Piano a induzione monofase, completamente elettrico Impianto fotovoltaico Potenza installata di circa 20 kWp, con moduli SunPower e inverter SMA Sistema di accumulo elettrico 3 Tesla Powerwall 2 per una capacità totale di 40,5 kWh, a supporto dell’autoconsumo e della resilienza energetica Impianto di irrigazione Sistema alimentato da pozzo con autoclave, integrato nei consumi elettrici dell’abitazione

Il mio bilancio energetico in KWh

Voce Valore Produzione fotovoltaica 31.273 kWh Consumi totali 16.374 kWh – Consumi casa 10.523 kWh – Consumi auto elettrica 5.851 kWh Autoconsumo 15.028 kWh (48%) Prelievo da rete 1.345 kWh Immissione in rete 16.244 kWh Autarchia energetica 91,8%

Grafico a fianco: flussi energetici verso la rete. I prelievi dalla rete nei soli mesi di di dicembre, gennaio e febbraio sono andati ad alimentare la casa per il 55% e ad alimentare l’auto elettrica per il 45%. Grafico sotto: il 52% della produzione totale è stato esportato verso la rete

Utenza Consumo annuo (kWh) Pompa di calore (totale) 3.208 – ACS 1.350 – Climatizzazione estiva 1.263 – Climatizzazione invernale 595 Ventilazione meccanica (VMC) 1.510 Lavastoviglie 432 Lavatrice 281 Frigorifero 252 Irrigazione 344 Piano a induzione 315 Forno elettrico 111 Microonde 63 Tapparelle elettriche 211

Quanto ha pesato l’auto elettrica sul bilancio energetico

Parametro Valore Km annui percorsi 24.576 km Consumo totale 5.851 kWh Ricariche esterne 311 kWh (5,3%) Rete domestica 521 kWh (8,9%) Fotovoltaico diretto 3.845 kWh (65,7%) Accumulo 1.174 kWh (20,1%) Consumo medio reale 23,81 kWh/100 km

Voce Costo (€) Ricariche esterne 105 € Ricariche da rete domestica 151 € Mancato introito FV 308 € Mancato introito da accumulo 94 € Costo reale annuo auto elettrica 658 €

Con l’auto elettrica ho risparmiato 2.504 euro

Confronto dei costi annui: auto elettrica vs auto termica Voce di costo Auto termica (€) Auto elettrica (€) Carburante / Energia 2.150 € Incluso nei costi di ricarica Tagliandi 500 € – Bollo 412 € – Parcheggi 100 € – Totale annuo 3.162 € 658 € Risparmio annuale colspan=2 2.504 €

Le mie conclusioni: un modello vincente

Il sistema full electric con fotovoltaico e accumulo si conferma una scelta sostenibile, economica ed estremamente efficiente. Per chiunque stia valutando il passaggio, spero che questo report possa essere utile come riferimento.

Risparmio a parte, ci tengo a sottolineare i benefici per l’ambiente ed il bilanciamento della rete elettrica. Ritengo sia un modello vincente, che le istituzioni dovrebbero prendere come esempio sostenendolo con più convinzione per il bene del pianeta e dei nostri figli. Per contatti: lcristofori@gmail.com.