Vi gusta la Lancia elettrica? Per ora è un concept, dal nome evocativo: Pu+Ra HPE. Il primo a assaggio di un futuro a emissioni zero, per rilanciare il marchio.

Vi gusta la Lancia…/ È il primo step verso il solo EV

Non sarà questa la prima Lancia elettrica ad essere messa in vendita. Il piano della marca torinese, chiamato un po’ pomposamente Rinascimento, prevede che nel 2024 venga lanciata la Nuova Ypsilon, in versione sia ibrida che elettrica. Ma già dal 2026 saranno messe sul mercato solo auto 100% elettriche. E dal 2028, in concomitanza con l’esordio della nuova Delta, il marchio venderà esclusivamente modelli elettrici. Uno scadenzario molto preciso, mentre invece i cugini della Fiat rimangono più sul vago. In questo piano

il concept Lancia Pu+Ra HPE, marciante e guidabile, è un po’ il manifesto 100% della visione del marchio per i prossimi 10 anni. In termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per una prestazione ai vertici del mercato. Il comunicato ufficiale per questa vettura parla di oltre 700 km di range, di un tempo di ricarica di poco più di 10 minuti e di consumi energetico sotto i 10 kWh/100 km. Tutto decisamente ambizioso.

Un antipasto di soluzioni che vedremo sulla nuova Ypsilon

La Lancia fa sapere che il concept Pu+Ra HPE è stato realizzato con moduli tecnologici ( motore, batteria, sospensioni, freni, etc) della nuova Ypsilon. Anche se sulla nuova citycar, ovviamente, saranno declinati in modo diverso. Aggiungendo che le tre categorie in cui il marchio tradizionalmente opera (citycar, ammiraglie e berline compatte) rivivranno anche in elettrico, beneficiando delle piattaforme tecniche di Stellantis. Altra anticipazione: la Nuova Ypsilon sarà il primo modello Lancia ad essere equipaggiato con l’interfaccia S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation). Si tratta di un’interfaccia virtuale che “centralizza le funzioni dell’audio, del climatizzatore e dell’illuminazione. Consentendo di adattare l’ambiente all’interno della vettura, semplicemente toccando un pulsante o con il suono della voce“. Insomma, questa Pu+Ra HPE, con la sua aria da sportiva, è in realtà un primo assaggio della Nuova Ypsilon, che verrà svelata entro l’anno.

Paolo Mariano ci svela quale sarà la sua nuova auto elettrica, la terza: guarda il VIDEO

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico