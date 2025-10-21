Vi conviene l’auto elettrica? Scopritelo con il nostro comparatore

Stanno per partire gli incentivi all’acquisto di auto elettriche nuove e alla vigilia del D Day Vaielettrico mette a disposizione dei suoi lettori un comparatore semplice e intuitivo che li aiuterà a scoprire se conviene sostituire la vecchia auto termica Euro 5 con un’auto elettrica della stessa categoria.

Vaielettrico l’ha sviluppato in collaborazione con la piattaforma intelligente per la ricarica dei veicoli elettrici TariffEV, che lo integrerà alla versione premium della propria App. Per i nostri lettori la consultazione on line sarà invece completamente gratuita. Questo il link di accesso alla pagina dedicata dove registrarsi con nome, cognome e indirizzo e-mail. Entrati nel comparatore, in pochi click si potranno mettere a confronto le spese di gestione della propria auto a benzina, diesel o full e mild hybrid con tutti i più diffusi modelli 100% elettrici dello stesso segmento.

Da un lato basterà compilare pochi campi con categoria dell’auto termica posseduta, alimentazione, consumo medio per 100km, percorrenza media annua e costo del bollo. Dall’altro compariranno i principali modelli a batteria con la spesa stimata annua per le ricariche alle colonnine pubbliche con le tariffe più basse, medie e massime sul mercato e relativi risparmi o maggiori costi.

Il test: termiche ed elettriche a confronto in pochi click

Ma partiamo con la navigazione dalla prima schermata che vediamo nell’esempio qui sotto

Nel passaggio successivo è possibile inserire un’opzione avanzata indicando quale tipologia di ricarica pubblica si prevede di adottare. Il comparatore è impostato con un mix standard che è quello rilevato nella media delle auto elettriche circolanti in Italia.

La ricarica? Solo dalle colonnine pubbliche

Gli automobilisti digiuni di esperienza con le auto elettriche possono regolarsi come segue: le ricariche “lente” in corrente continua (AC) sono prevalenti o addirittura esclusive nell’utilizzo cittadino e su brevi percorrenze giornaliere; le ricariche veloci e ultraveloci in corrente continua (DC) sono prevalenti nei lunghi viaggi autostradali su percorrenze che superano l’autonomia dell’auto.

Il comparatore esclude la ricarica domestica in garage o nel posto auto privato, dove l’auto si alimenta dal contatore di casa a prezzi che oscillano tra 0,20 e 0,30 euro a kWh. In questo caso la convenienza nella gestione di un’auto elettrica è certa e anche molto significativa.

Proseguendo nella consultazione del comparatore (vedi sotto) abbiamo il riepilogo del costo di gestione annuo del vecchio veicolo termico e i costi di ricarica minimi, medi e massimi ricavati in tempo reale dal database di TariffeEV.

E più sotto il numero di veicoli elettrici di pari categoria presi in esame (17 in questo caso) e il differenziale di spesa annua del migliore e del peggiore rispetto al termico ricaricando alla media di tutte le tariffe reali di mercato.

Scegliere le colonnine giuste: vi aiuta l’App di TariffEV

Vediamo infatti che il confronto è svantaggioso per l’auto elettrica se gestita senza troppa attenzione nel selezionare di volta in volta le colonnine più convenienti. Del resto abbiamo preso in esame un’auto diesel media e compatta, con consumi molto bassi e un chilometraggio superiore alla media del parco auto italiano che è di circa 12.000 km annui.

Tuttavia, come vediamo qui sotto, sia il modello elettrico migliore in termini di costi di gestione, sia quello peggiore, possono risultare più convenienti di una equivalente diesel se le colonnine di ricarica sono selezionate con la dovuta attenzione ai prezzi praticati ai gestori.

Questa, appunto, è la funzione principale della App di TariffeEV che combina confronto tariffe per tutti gli operatori disponibili sul suolo italiano, mappa interattiva e pianificazione dei viaggi avanzata.

Risparmiare si può: il meglio e il peggio fra 17 modelli

Si noti che, riuscendo a ricaricare sempre nelle condizioni più favorevoli, tanto la Renault Megane E-Tech, quanto la Cupra Born 58 consentono risparmi annui rispettivamente di 960 e 716 euro. Ma non è finita qui: le auto elettriche hanno costi di manutenzione programmata molto inferiori, in quasi tutte le principali città non pagano l’accesso alle ZTL e posteggiano gratuitamente sulle strisce blu. Il comparatore, infine, non considera il costo del bollo, che per le elettriche è zero per i primi 5 anni di possesso. Successivamente , comunque, è pari al 25% dell’importo previsto per le auto termiche.

La navigazione si conclude con una spiega delle metodologie adottate nello sviluppo dell’algoritmo del comparatore. E’ consigliabile leggerle almeno una volta per interpretare correttamente i risultati ottenuti.

Buona navigazione e tutti

Ricordiamo infine che è possibile accedere e consultare il comparatore anche dalla versione premium dell’App di TariffEV per IOS e ANDROID.

Quindi, buona consultazione a tutti i lettori che si apprestano a salire su una nuova auto elettrica, avendo fatto la scelta di passare alle zero emissioni senza sorprese.