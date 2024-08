Vetture elettriche: boom di vendite perchè sono il futuro dell’automobile

Le preoccupazioni per l’ambiente e i prezzi alle stelle del carburante hanno spinto le aziende dell’automotive verso scelte di produzione differenti, promuovendo sempre di più soluzioni green e sostenibili come le vetture elettriche. Seppur con un po’ di diffidenza iniziale, il settore sta ingranando e soprattutto nelle grandi città l’acquisto ha subìto un’impennata.

Nonostante gli inizi con dati non propriamente incoraggianti, gli utenti si sono documentati molto e con un grande rispetto per il pianeta (e vantaggi oggettivi per compiere questa scelta) sono sempre più le famiglie e le aziende che scelgono di muoversi verso l’acquisto di vetture elettriche.

Sono soprattutto i capoluoghi a guidare il trend: la vendita auto elettriche a Milano ha subìto un’impennata favorita dall’installazione di numerose stazioni di ricarica che permettono ai cittadini di gestire il tutto con agilità e senza preoccupazioni.

Auto elettriche: dal 2024 un’impennata senza paragoni

Dal 2024 in poi sono tante le località che hanno scelto di supportare l’evoluzione verso il green fornendo colonnine di ricarica e aree specifiche per sostenere i cittadini e i viaggiatori che hanno scelto di compiere un acquisto così sostenibile.

I dati erano incoraggianti a inizio anno ma il vero boom di vendite si è registrato proprio nel periodo di luglio e agosto 2024. Secondo le ultime ricerche, nell’ultimo mese è stato registrato un +104% rispetto al 2023 per quanto riguarda le immatricolazioni di mezzi elettrici. Un numero significativo che mostra come le soluzioni eco-compatibili stiano diventando la prima scelta per i numerosi vantaggi offerti e soprattutto per il minore impatto sull’ambiente.

Il motivo del successo dei mezzi green

I vantaggi delle vetture elettriche sono numerosi e riescono a superare la semplice riduzione delle emissioni di CO2.Ma vediamo tutto nel dettaglio:

– Soluzione ecosostenibile. In cima ai motivi di produzione e promozione c’è proprio il rispetto dell’ambiente, abbassando la quantità di gas di scarico dannosi prodotti dal motore e migliorando significativamente la qualità dell’aria;

– Vantaggi sui costi. Seppur inizialmente l’acquisto possa gravare leggermente di più (ma sono numerosi gli incentivi disponibili) è bene sottolineare come i costi operativi dalla manutenzione alla gestione siano nettamente inferiori;

– Ricarica rapida. L’efficienza energetica dei motori elettrici è nota e la ricerca sta continuando a progredire per proporre soluzioni sempre più performanti. Marcia in più è sicuramente la batteria di ultima generazione che aumenta l’autonomia ma soprattutto si ricarica in poco tempo;

– Assicurazione e vantaggi fiscali. Sono numerosi a livello nazionale i benefit economici che si possono ottenere dall’acquisto con contratti convenienti a rate con ridotti interessi a persino un contratto assicurativo più competitivo;

– Inquinamento acustico pari a zero. Silenziosissime, sono particolarmente apprezzate in città garantendo fluidità e non emettendo rumore nel movimento.

Come avrete capito le macchine elettriche incarnano a tutti gli effetti il futuro dell’automotive. Basti pensare che le più grandi aziende di produzione motori si stanno muovendo proprio in quella direzione, con soluzioni ibride o totalmente green così daridurre l’impatto sull’ambiente e allo stesso tempo promuovere una soluzione che non crei dipendenza da combustibili fossili.

