"Vorrei sapere quanto costa il kit di conversione della Vespa 125 Primavera da benzina ad elettrico". È la domanda di Michele, un lettore, che vorrebbe capire quanto dovrà spendere per far diventare ecologico il Vespino.

Vespino: per la batteria poco più di 3mila euro, ma la burocrazia ci mette del suo…

La domanda di Michele ha il dono dell’estrema sintesi: “Vorrei sapere quanto costa il kit di conversione della Vespa 125 Primavera da benzina ad elettrico“. Per la risposta però non basta una cifra o un prezzo, in Italia amiamo complicarci la vita.

Siamo a 3.499 euro, la consegna in autunno

Risposta. Abbiamo chiesto direttamente al produttore: Alex Leardini, ingegnere e imprenditore riminese del marchio Motoveloci che seguiamo dal 2018. Sono passati quasi 4 anni, il Retrokit funziona, siamo saliti in sella alle sue Vespa convertite ma la burocrazia non ha ancora risolto un problema normativo. Leggiamo cosa scrive Alex: “Ho esaurito velocemente le preordinazioni dei primi 50 Retrokit per la Vespa. I primi clienti che hanno goduto di un prezzo di lancio da 3200 euro“. Questo il primo prezzo. E ora? “Il prossimo round vedrà un prezzo da 3.499 euro“. Questa la riposta matematica a Michele, ma purtroppo non è finita qui: “Purtroppo il decreto legge già scritto e approvato in numerose sedi che permette l’integrazione delle due ruote al decreto retrofit del 2015 dedicato solo alle quattro ruote è slittato ancora“.

Omologazione come “esemplare unico”

Una storia infinita, nonostante i kit siano venduti in tutta Europa (leggi qui) e in Francia c’è pure l’incentivo statale. “Dal Ministero parlano di approvazione che arriva prima dell’estate. Quindi bisogna pazientare qualche mese per il Retrokit. Per chi ha fretta si può fare con l’omologazione attraverso esemplare unico, una procedura più lenta, più complessa e che fa aumentare i costi. Speriamo quindi, visto il successo delle vendite, che il decreto diventi operativo al più presto“. Il Retrokit si può montare su questi modelli di Vespa: 50N, 50R, 50L, 50Special, 90, 90SS, 125 Primavera, 125 ET3, tutti i modelli PK 50 e 125, 50HP, ETS, Elestart, 125 Nuova. Per maggiori dettagli tecnici e altre informazioni vi rimandiamo al link.

