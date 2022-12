Vespa Elettrica, sono entusiasta ma ho dubbi sulla ricarica

Alessandro è entusiasta della sua Vespa Elettrica, ma ha un dubbio sulla ricarica perchè non vorrebbe danneggiare la batteria. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

Ricarico ogni 2 giorni dal 30 al 95%. Va bene?

“Buongiorno,

mi chiamo Alessandro e sono un proprietario entusiasta di una Vespa Elettrica 70 Km/h. La uso principalmente per andare a lavoro percorrendo poco più di 30 Km A/R e potrei ricaricare la batteria ogni 3 giorni (ovvero 3 viaggi)*.

Tuttavia preferisco farlo ogni 2 eseguendo cicli di ricarica da 30% a 95%, uso anche un temporizzatore per interrompere la ricarica prima che arrivi al 100% evitando stress da sovratensione (non è possibile controllare la ricarica da remoto).

La App della Vespa però conta 1 ciclo di ricarica ogni volta che attacco la spina, senza considerare lo SOC effettivo. Mi chiedo se questa strategia di ricarica vada bene oppure se mi sto concentrando troppo sul contatore a discapito della salute della batteria.

*Da manuale l’autonomia sarebbe di 100 Km in modalità Eco (cioè limitata a 50 Km/h) ma la mia guida tranquilla (tecnicamente predittiva e prediligendo le frenate rigenerative) mi garantisce una autonomia media di 94 Km seppur in modalità Power (dati estratti dalla App di diagnostica di cui allego uno screenshot).

Grazie per i vostri consigli. “ Alessandro Laurita

Ha mille cicli davanti, non si preoccupi

RISPOSTA- La batteria della sua Vespa elettrica, Alessandro, utilizza le celle LG agli ioni di litio, le stesse adottate da molte case automobilistiche che consigliano una strategia di ricarica leggermente diversa dalla sua. L’intervallo ideale di ricarica sarebbe dal 20 all’80%, che è anche l’arco di SOC entro il quale l’assorbimento di energia è più veloce. Ogni due o tre mesi sarebbe poi opportuna una ricarica al 100% che consente di bilanciare le celle. Per la sua Vespa Elettrica La batteria della sua Vespa elettrica, Alessandro, utilizza le celle LG agli ioni di litio, le stesse adottate da molte case automobilistiche che consigliano una strategia di ricarica leggermente diversa dalla sua. L’intervallo ideale di ricarica sarebbe dal 20 all’80%, che è anche l’arco di SOC entro il quale l’assorbimento di energia è più veloce. Ogni due o tre mesi sarebbe poi opportuna una ricarica al 100% che consente di bilanciare le celle. Per la sua Vespa Elettrica

Piaggio indica una durata di 1.000 cicli, che si calcolano sempre da 0 al 100% come giustamente dice lei. Quindi con la sua strategia lei dovrebbe raggiungere i 1.000 cicli in poco più di 1.500 ricariche, mentre con la strategia più conservativa in 1.600. Non cambia molto.

In ogni caso la sua batteria dovrebbe avere una vita ben superiore ai 100 mila km. E superati i 1.000 circli la capacità residua, in teoria, dovrebbe essere ancora dell’80%. Fossi in lei, mi godrei la Vespa elettrica, senza preoccuparmi troppo della sua salute della batteria.