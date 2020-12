Vespa ELETTRA, un concept in cerca d’autore

Al designer di Como piace il made in Italy, piace l’elettrico e piace il grigio. Infatti, dopo la rivisitazione della mitica Fiat 126 in salsa elettrica (qui il servizio sul Designboom), si è cimentato ora sul classico dei classici: la Vespa. Sempre, rigorosamente, grigia. E alla spina. Il nome è Vespa ELETTRA.

Una contemporaneità fatta a spigoli

Il concept Vespa ELETTRA si ispira all’ originale, ma completamente ridisegnato nella sua principale caratteristica: la linea. Che da curva e sinuosa, diventa spigolosa e squadrata. Quasi a sottolineare il tempo, tanto, trascorso dal 23 aprile 1946, quando fu brevettato il progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’ascanio. Vespa, nelle sue diverse versioni, è stata poi prodotta in 18 milioni di esemplari ad oggi. (Vedi qui altri concept ispirati a Vespa)

Più Kiloatt nel motore

Questa nuova Vespa ELETTRA è equipaggiata con un motore elettrico da 7 kW con una coppia di 240 nm e una velocità massima di 95 km/h. La batteria da 5,6 kW/h consente un autonomia fino a 140 chilometri con una singola carica. L’app, accessibile tramite cellulare, funge da chiave di avviamento oltre che da dashboard virtuale per monitorare tutti i dati e le impostazioni di navigazione.

MA-DE studio è stato fondato nel 2015 da due giovani designer, Andrea Della Vecchia e Woody Chui. E’ pluripremiato a livello internazionale e lavora con partner di tutto il mondo in diversi settori del design.

«Credo fortemente nel movimento verso la mobilità elettrica _ afferma Della Vecchia _ E’ solo questione di tempo, non solo per le auto ma soprattutto per gli scooter e i piccoli mezzi per la mobilità urbana».

Invariato: E la 126 Vision divenne virale

Due mesi fa MA-DE studio aveva diffuso i rendering di una Fiat 126 ripensata come una city car a quattro posti elettrica. L’originale, presentato nel 1972 al Salone dell’Auto di Torino in sostituzione della Fiat 500, fu prototta in quasi 4,7 milioni di unità.

Eliminato: Nel nuovo concept di MA-DE studio denominato 126 Vision, la Fiat 126 non perde la sua identità. Sono preservati la sagoma e alcuni elementi stilistici inconfondibili, come il tetto rastremato nella parte posteriore e i fari squadrati dominati dalla linea del carattere che circonda il veicolo.

Nata come puro esercizio di stile, la 126 Vision ha goduto di una inaspettata popolarità globale, diventando virale sul web e approdando sulle più importanti pagine di Design e Motor: Designboom, Yanko Design, TopGear, Goodwood Road & Racing, Elle Decor.

