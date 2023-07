Vertice BIP sull’auto del futuro: elettrica o…?

Vertice BIP sull’auto del futuro con 9 top manager

Gran consulto BIP sull’auto del futuro. La società di consulenza mette a confronto i vertici dei brand automotive e delle reti di ricarica per capire dove andrà il mercato. Elettrico, e-fuel o…? Appuntamento a Milano mercoledì 19 luglio dalle 10 e 30 nella sede di BIP nella Liberty Tower, a un passo dal Duomo. Per seguire la diretta streaming è sufficiente registrarsi a questo link.

Vertice BIP: sarà tutto elettrico? E gli e e-fuel…?

Il titolo della mattinata è Automotive Towards 2035 e il focus sarà sui trend e le sfide di mercato. Oltre che sulla situazione delle infrastrutture a servizio delle innovazioni in corso e in arrivo, a partire ovviamente dalle reti di ricarica per l’auto elettrica. Si partirà con saluto del capogruppo della Lega alla Camera, on. Riccardo Molinari che, in quanto esponente della maggioranza di governo condividerà la visione di indirizzo politico sull’industry e la filiera”. Seguirà l’apertura di Andrea Ingallinera, Equity partner di BIP. La mattinata si articolerà poi su due confronti. Il primo sarà dedicato ai trend generali, con 5 top manager dell’auto. Sono Gerardo Altieri di DR Automobiles, Fabrizio Faltoni di Ford Italia, Luigi Lucà di Toyota Italia, Massimo Nordio di Volkswagen Group e Marco Saltalamacchia di Koelliker. I 5 relatori discuteranno sui Main Trend illustrati da Fabrizio Arena e Gerardo Ferracane di BIP, con la moderazione di Mauro Tedeschini di Vaielettrico. Seguirà un confronto più incentrato sull’elettrico con Federico Caleno di Enel X Way, Andrea Cardinali dell’Unrae, Fabio Pressi di A2A E-mobility e Federico Testa di ACEA.

Le grandi domande a cui risponderanno i nove top manager: previsioni, cose da fare e sfide cruciali

Come sarà il mercato automotive del futuro?

Parco circolante in Italia: caratteristiche, trend e confronto con l’Europa ▪ Dimensioni del mercato (attuali e prospettiche) ed impatto sul rinnovo del parco ▪ Fenomeni che influenzeranno lo sviluppo del mercato (focus su prezzi delle vetture vs potere d’acquisto, MaaS / mobilità condivisa, ownership vs usership) ▪ Evoluzione delle motorizzazioni: sarà effettivamente solo elettrico o ci sarà spazio per alternative (es. e-fuel)?

Se il futuro sarà full electric, quali condizioni vanno create per supportarne lo sviluppo?

▪ Produzione/approvvigionamento di energia elettrica per supportare l’incremento dei consumi

▪ Adeguamento della rete energetica per gestire l’aumento dei volumi ed i picchi

▪ Rete di ricarica privata: possibilità di sviluppo e ostacoli da superare

▪ Rete di ricarica pubblica: sviluppo necessario, piani pubblici e piani dei CPO

