Versione GTX per la ID.3, Tesla, Kia e…/ Settimana flash

Versione GTX della Volkswagen ID.3, Cybertruck di Tesla oltre il milione di prenotazioni, ricarica Kia EV6 e autostrade tedesche che…/ Settimana in 4 flash.

Versione GTX…/ Prototipo da 245 kW e batteria da 82

Versione GTX anche per la ID.3? La Volkswagen ci sta prendendo gusto ad allestimenti prestazioni anche per le auto elettriche. E dopo la ID.4, gli ingegneri di Wolfsburg hanno cominciato a lavorare su un altro modello. “Il nostro team ha equipaggiato una ID.3 con una batteria da 82 kWh, al posto dell’originale da 62 kWh, e l’ha ricombinata con parti della ID.4 GTX“, ha scritto sul profilo Linkedin il capo della marca tedesca, Ralf Brandstatter. “Propulsore, telaio e infotainment modificati e hanno dato al veicolo un aspetto straordinario all’interno e all’esterno. Il risultato di questo esperimento è un veicolo elettrica con trazione integrale, potenza di 245 kW e design sportivo. Nome del progetto: ID.X”. Il top manager racconta di avere già provato il prototipo, dicendosene entusiasta: “Va da 0 a 100 in 5,3 secondi ed è più leggero di 200 kg del modello di serie. Ho detto spesso quanto sia versatile la nostra piattaforma MEB. L’ID.X lo rende ancora più chiaro“.

Versione GTX e…/ Tesla Cybertruck, prenotazioni “oltre un milione”

Se è tutto vero, è un successo clamoroso. Il contatore on-line dei pre-ordini del Tesla Cybertruck mostra che il pick-up elettrico è arrivato oltre quota 1 milione. Per la precisone siamo a 1.084.200 clienti che hanno concluso l’iter di prenotazione. C’è anche il dettaglio delle versioni più gettonate: la più popolare la Dual Motor All-Wheel Drive, doppio motore e trazione integrale (48% delle prenotazioni). Segue con il 45% la versione tri-motor, mentre la mono-motore ha raccolto solo il 7,5% degli ordini. Con un carnet di ordini del genere, una cosa è certa: i dipendenti della nascente Gigafactory nel Texas, dove di produrrà il Cybertruck, avranno lavoro assicurato a lungo. La versione più abbordabile del pick-up di Elon Musk, presentato già due anni fa, è in vendita al prezzo di 49.900 dollari, pari a poco meno di 41 mila euro. Le vendite negli Usa dovrebbero iniziare a fine anno, mentre non c’è ancora nessuna data per l’arrivo in Europa.

In Germania tettucci solari anche in autostrada

In Italia ogni scusa è buona per bloccare l’installazione di impianti di produzione da rinnovabili. In Germania, invece, le studiano tutte per aumentare un apporto di energia a emissioni zero che aumenta di anno in anno. L’ultimo esempio viene dalll’autostrada A8, a pochi metri dalla stazione di servizio Hegau-Ost. Lì è spuntato un tettuccio fotovoltaico largo 17 metri e lungo 10 a coprire una delle carreggiate.. Altezza: 5,5 metri.

Si tratta di un’installazione dimostrativa nell’ambito di un progetto di ricerca del Fraunhofer ISE con i partner Forster FF e Istituto austriaco di tecnologia. Il punto critico del progetto è legato agli accorgimenti di sicurezza che il Ministero federale dei trasporti esige da qualsiasi installazione autostradali. Con il rischio che le autorità chiedano test simili a quelli dei veri e propri tunnel di nuova generazione. Più probabile un’applicazione su strade locali.

Sconti? No, pacchetti di ricarica anche da Kia

Sconti? Meglio dare ai clienti la libidine di ricaricare gratis o quasi. Anche la Kia, con l’arrivo della EV6 (qui i prezzi), presenta diverse soluzioni. Chi acquista la EV6 dopo prenotazione sulla piattaforma On Line, riceve un voucher prepagato per i primi 1.000 km di ricarica nelle colonnine Ionity e KiaCharge. Oltre a un anno di abbonamento al servizio Kia Charge Plus.

Al di là del voucher per i primi mille km, le soluzioni proposte sono due