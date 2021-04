Versione GTX per rendere prestazionali le elettriche VW

Versione GTX per rendere prestazioni le elettriche Volkswagen della gamma ID. Il primo modello proposto è la ID.4, con doppio motore e potenza di 299 Cv.

Dopo GTI e GTE, tocca ora alla denominazione GTX per contraddistinguere le versioni sportive top di gamma della Casa tedesca, trasferendola ai veicoli elettrici. Linea è che

ecocompatibilità e sportività non si escludono a vicenda. I due motori creano la trazione integrale elettrica: uno sull’asse posteriore e uno su quello anteriore. Sviluppano insieme una potenza massima di 220 kW (299 CV), funzionando in sinergia.

La ID.4 GTX accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, niente male per un Suv, e raggiunge la velocità di 180 km/h. Il prezzo della versione di accesso di 50.415 Euro. in Germania: in Italia, vista la tassazione più elevata dovremmo essere sui 53 mila, meno incentivi. La batteria ha sempre la capacità di 77 kWh di energia (netta) del modello “normale”, garantendo qui un’autonomia ridotta a causa del maggior peso: fino a 480 km WLTP. Potenza di carica massima a 125 kW.

Come si distingue una versione GTX? La Volkswagen in una nota spiega che “gli esterni sono caratterizzati da un look grintoso, mentre le linee slanciate assicurano ottime doti aerodinamiche. Con elementi di design specifici“. I fari a LED Matrix IQ.Light (disponibili di serie) emettono un fascio abbagliante a regolazione intelligente. Una serie di diodi luminosi inseriti nelle prese d’aria danno un tocco particolare alla “firma” luminosa notturna. La dotazione di serie comprende display touch con diagonale fino a 12 pollici, sistema di comando vocale in grado di riconoscere la voce naturale con collegamento online, ID.Light. Nonché il volante multifunzione con comandi touch. A richiesta, è disponibile l’head-up display con realtà aumentata, grazie alla quale le indicazioni selezionate si fondono con la realtà.

