





Veronamercato, il mercato ortofrutticolo di Verona, compie un salto in avanti nella transizione energetica: energia pulita, ricariche gratuite e infrastrutture pronte per l’ultimo miglio elettrico. Veronamercato, il mercato ortofrutticolo di Verona, compie un salto in avanti nella transizione energetica. Grazie ai fondi europei del Pnrr, il centro agroalimentare è oggi autosufficiente dal punto di vista energetico nelle parti comuni grazie all’ impianto fotovoltaico. Un risparmio di 300 mila euro l’anno di bolletta.

Impianto fotovoltaico e 16 colonnine con ricarica gratuita per gli operatori

Il cuore del progetto è il nuovo impianto solare, installato anche sulle pensiline dei parcheggi degli operatori. Una scelta che massimizza la superficie disponibile e porta la produzione complessiva a circa 3 MW. Come spiega il direttore Paolo Merci a Vaielettrico, questa quantità è sufficiente non solo ad alimentare le nuove testate refrigerate, ma anche a rendere autosufficiente l’intero centro agroalimentare. Almeno i servizi comuni.

L’energia prodotta alimenta anche 16 colonnine di ricarica per veicoli elettrici e plug‑in, installate all’interno del mercato e accessibili tramite una card dedicata. C’è però un elemento distintivo: l’ente gestore non può vendere energia, e quindi la ricarica viene offerta gratuitamente agli operatori del mercato. Un incentivo concreto alla mobilità sostenibile, che Merci definisce “una chicca” del progetto.

A testimonianza dell’utilità quotidiana della nuova infrastruttura, il direttore ci mostra l’auto aziendale: una Lexus plug‑in con 70 km di autonomia, sufficiente per coprire tutti gli spostamenti lavorativi senza ricorrere alla benzina.

Le pensiline fotovoltaiche pronte per i furgoni elettrici

Le nuove pensiline, alte 2,60 metri, sono state progettate per consentire anche la ricarica dei furgoni. Questo apre la strada all’ultimo miglio delle consegne che potrà essere gestito con mezzi elettrici. Al momento, però, gli operatori non dispongono ancora di veicoli commerciali a batteria. La struttura, però, è già pronta: energia pulita, infrastrutture e spazi dedicati sono operativi.

Manca solo l’arrivo dei primi furgoni elettrici per completare la transizione. Alcuni dati: 10.930 metri quadri coperti, 5048 pannelli, produzione annua attesa 3 MWh, risparmio ambientale 1,5 milioni di kg di CO2. Al mercato si lavora prevalentemente di notte, fondamentale il sistema di accumulo da 1750 kW con capacità di 2414 kWh.

Il caso di Verona dimostra come i fondi del Pnrr possano trasformare infrastrutture strategiche in hub energetici autosufficienti, capaci di ridurre i costi di gestione, abbattere le emissioni e favorire la mobilità elettrica degli operatori. Il prossimo passo sarà l’ingresso dei mezzi elettrici per le consegne urbane: un tassello che potrebbe rendere il mercato ortofrutticolo di Verona un modello per la logistica sostenibile dell’agroalimentare.