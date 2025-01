Vernice fotovoltaica Mercedes da 12.000 km all’anno, realtà o fantasia?

La vernice fotovoltaica sviluppata da Mercedes fa discutere. Poco ancora si sa, ma per il professor Abbotto le potenzialità della nuova tecnologia hanno un fondamento scientifico.

di Alessandro Abbotto∗

Cosa si sa della rivoluzionaria vernice fotovoltaica che sta sviluppando Mercedes? Diciamo subito, ben poco, almeno dal punto di vista scientifico.

Partiamo dall’inizio. L’idea di utilizzare la tecnologia fotovoltaica, capace di convertire l’energia del sole in energia elettrica, per auto elettriche non è affatto nuova. Anzi, è addirittura già commercializzata. Si chiama Vehicle Integrated Photovoltaics (VIPV), ovvero l’utilizzo di pannelli fotovoltaici integrati nelle automobili e altri mezzi di trasporto (ad esempio, furgoni e camion).

Auto più fotovoltaico: un sogno antico

Già dal 2022, alcuni modelli di automobili elettriche e ibride offrono, di serie o come optional, la possibilità di montare un tetto fotovoltaico per assistere i sistemi elettrici di bordo. L’elettricità generata viene conservata sia nella piccola batteria di avviamento che in quella principale ad alto voltaggio. Tra questi modelli ci sono la Hyundai Ioniq 5 e, solo in alcuni mercati, la Toyota Prius Prime.

Hyundai afferma che i pannelli fotovoltaici possono fornire energia sufficiente per circa

2.000 km/anno in zone con elevata irradiazione solare, come Spagna e Italia. In realtà, anche questa tecnologia non è una novità assoluta degli ultimi anni. Già negli anni Novanta il gruppo Volkswagen offriva un tetto fotovoltaico per alcuni modelli (Audi A4, A6, A8; Volkswagen Touareg e Passat).

Negli stessi anni anche Mercedes (Classe E) e, più recentemente, Nissan con la Leaf nel

2014, hanno sviluppato sistemi simili. In passato, però, le potenze in gioco erano molto basse e i costi elevati.

Per capire le potenzialità della tecnologia attuale si parte dalla superficie disponibile sul tetto. Ad esempio, la Tesla Model 3 ha una superficie disponibile di 2,5 m². Considerando una potenza del pannello fotovoltaico di 200 W/m² (quello più comune), si ottiene una potenza complessiva di 0,5 kW. Il Photovoltaic Geographical Information System della Commissione Europea calcola per la zona di Roma, considerando le perdite, una produzione annuale di 1.400 kWh per ogni kW di potenza fotovoltaica installata. Quindi, per la Tesla considerata, si avrebbe una generazione annuale di energia di 700 kWh, corrispondente a un’autonomia solare di circa 4.700 km/anno (considerando un consumo medio di 15 kWh/100 km).

Tuttavia, questa è una situazione ideale. L’energia generata sarà significativamente inferiore poiché dipende dall’angolo di irradiazione (non sempre ottimale), dai parcheggi in zone ombreggiate o al coperto e dalla curvatura del tetto. Hyundai dichiarava, come visto, 2.000 km/anno, troppo poco per compensare il costo (circa 2.000 euro, per un risparmio di soli 100 euro/anno di energia elettrica).

Più efficienza e più superficie irradiata: si può fare

Con il nuovo sistema annunciato da Mercedes, invece, il discorso cambia radicalmente. Non si tratta più di pannelli, ma di una vernice, capace di sfruttare non solo il tetto ma tutta la superficie verniciabile dell’auto. Anche il concetto di vernice solare non è nuovo. Già da 20 anni molti studi scientifici si sono focalizzati su vernici solari di terza generazione, a base di materiali a basso prezzo (simili ai composti chimici che sono presenti nelle vernici per appartamenti o uffici o anche nelle stampanti a getto di inchiostro). Ma finora le efficienze erano bassissime, molto meno del

10%. Mercedes, invece, ha dichiarato un’efficienza del 20%, al livello dei migliori pannelli fotovoltaici a silicio per esterno.

Cosa sappiamo della tecnologia Mercedes? Come dicevamo, ben poco, per ora. Si sa che non è a base di silicio, ma di nanomateriali a basso costo, non tossici, facilmente riciclabili e riutilizzabili. Questo si tradurrebbe in costi molto più contenuti rispetto a un pannello in silicio tradizionale. Lo spessore è molto ridotto, di appena 5 millesimi di millimetro. Si tratta, quindi, di una tecnologia fotovoltaica di nuova generazione, la cosiddetta tecnologia a film sottile, che impiega molto meno materiale rispetto a un tipico wafer a silicio cristallino, molto più spesso (decine di millimetri).

Grazie allo spessore ultrasottile, il materiale può essere applicato alla carrozzeria dell’auto come una pasta sottilissima, ovvero una “vernice” o, più precisamente, una ricopertura di un film molto sottile. Questo film è compatibile con qualsiasi substrato, metallico o plastico, consentendo di sfruttare tutta la superficie esterna. Il film di Mercedes è molto trasparente e consente il passaggio di oltre il 90% della luce solare. Inoltre, è leggerissimo: appena 50 grammi per metro quadrato.

Mercedes sta lavorando per ottenere ricoperture estremamente flessibili, simili ai film per wrapping o per oscurare i vetri posteriori, in grado di coprire tutte le superfici esterne indipendentemente dalla forma o dall’angolazione. L’efficienza è straordinaria. Un dispositivo fotovoltaico con efficienza del 20% equivale a una potenza in uscita di 200 W/m² in condizioni ideali (mezzogiorno all’equatore).

Un SUV Mercedes di medie dimensioni può offrire una superficie esterna complessiva di circa 10 m², per una potenza complessiva di 2 kW. Per la zona di Roma, si avrebbe una produzione annuale di energia di 2.800 kWh/anno. Questa quantità è paragonabile al consumo annuale di elettricità di un appartamento di piccole-medie dimensioni!

Considerando un consumo di 22 kWh/100 km (dati Mercedes per il

SUV elettrico EQC 400 4MATIC), si ottiene una percorrenza “solare” di circa 12.700 km/anno.

Il sito ufficiale Mercedes riporta che una superficie di 11 m² di un tipico SUV Mercedes potrebbe produrre energia sufficiente per percorrere fino a 12.000 km/anno in condizioni ideali. L’energia generata dalle celle solari può essere utilizzata direttamente per la trazione elettrica o immagazzinata nella batteria ad alta tensione. Inoltre, il dispositivo fotovoltaico è attivo anche a vettura spenta, producendo energia quindi anche durante i parcheggi (al sole).

Una tecnologia che promette molto, ma…

In condizioni ideali, questa tecnologia promette molto, ma la quantità effettiva di energia prodotta dipende dall’uso del veicolo alla luce del sole, dal parcheggio (in un garage, ad esempio, l’energia prodotta sarebbe nulla) e da fattori geografici.

Mercedes afferma che, con una percorrenza media di 50 km al giorno, il pannello fotovoltaico potrebbe garantire fino al 60% dell’autonomia in città come Stoccarda, sede della casa automobilistica. In città con maggiore irradiazione solare, come nel Sud Italia (Mercedes usa come esempio Los Angeles), si potrebbe arrivare a coprire il 100% degli spostamenti e persino immettere energia nella rete domestica tramite la ricarica bidirezionale (V2G).

In conclusione, difficile dire se a Palermo o Cagliari si riuscirà a utilizzare un SUV Mercedes a energia solare in grado di coprire veramente il 100% della percorrenza. Probabilmente no. Tuttavia, è chiaro che la tecnologia della vernice fotovoltaica sviluppata da Mercedes rappresenta una soluzione estremamente promettente, e a costi limitati, per aumentare significativamente l’autonomia elettrica (almeno in estate) e ridurre il numero di soste per la ricarica. Nel prossimo futuro, potrebbe diventare veramente una rivoluzione per la mobilità sostenibile.

∗Dipartimento di Scienza dei Materiali Università di Milano – Bicocca

Presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica ItalianaCoordinatore Nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica della Società Chimica Italiana Borsa di studio per la chimica in Europa. Professore associato presso il Vellore Institute of Technology

LE VOSTRE AUTO USATE IN VENDITA raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un video a info@vaielettrico.it

-Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-