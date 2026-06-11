Veri consumi vera autonomia per 20 modelli elettrici













Veri consumi vera autonomia di 20 modelli elettrici: li ha rilevati su strada un maxi-test su strada con 35 giornalisti. La Twingo è la più virtuosa.

Veri consumi vera autonomia: Twingo la più virtuosa

Come ogni anno un panel di 35 giornalisti francesi si riunisce per un test su strada, tra 400 e 500 km ognuno, di un folto gruppo di modelli, Quest’anno le auto elettriche esaminate erano 20, con 5 brand debuttanti: Denza, Jaecoo, Omoda, Polestar e Zeekr. Sotto esame in particolare consumi e autonomia reali, al di là dei dati ufficiali. Come ci si poteva aspettare, l’auto più virtuosa è stata una piccola, la Renault Twingo, con un consumo di 11,6 kWh per 100 km. Ovvero 8,620 km con 1 kWh. E con un’autonomia reale di 240 km, inferiore del 6% al da dato di omologazione, 253 km. Bene ancha la Nissan Micra, con 12,5 kWh/100 km, e la Citroen e-C3, con 12,7. I colleghi francesi hanno potuto testare anche la nuovissima Cupra Raval, ancora non in consegna, che ha chiuso con 14,4 kWh/100 km, preceduta anche dalla MG4 (14,5).

La percorrenza reale? -17% rispetto ai dati ufficiali

Nella seconda parte della classifica figurano invece modelli di maggiori dimensioni e peso. Tutti tranne la Alpine A390 GT, che però sappiamo essere un piccolo bolide costruito sulla base della Renault 5. E che chiude la classifica al 20° posto con un un consumo reale di ben 26,6 kWh per 100 km, pari a una percorrenza di 3,759 km con un kWh. In questo drappello la più virtuosa è la BMW iX3, versione 50x Drive, con un più che dignitoso 18,2 kWh/100 km. Da cui un’autonomia reale comunque di tutto rispetto, 600 km, rispetto ai 786 km dell’omologazione WLTP. In media, In media, fa notare la testata francese Automobile Propre, le auto elettriche testate hanno registrato un consumo di 18,3 kWh/100 km. Con una differenza del 3,5% rispetto ai valori ufficiali. Molto più marcata la differenza nell’autonomia media, che arriva invece al -17% rispetto al dato WLTP.

Q&A

D. Perché il dato ufficiale di consumo, WLTP, è considerato poco attendibile?

R. Perché è calcolato a seguito di una serie di prove che si svolgono soprattutto in laboratorio. Con temperature favorevoli e una velocità media piuttosto contenuta.

D. Perché la Twingo ha un’autonomia così contenuta, solo 240 km reali?

R. Perché la Renault voleva lanciare una citycar con un prezzo inferiore ai 20 mila euro. E la batteria è la parte più costosa di un’auto elettrica. Di qui la scelta di contenere la capcità della batteria a soli 27 kWh, puntando su un utilizzo in gran parte cittadino.