Verge Next, la tecnologia elettrica a disposizione dei costruttori

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Verge Motorcycles lancia Verge Next, il nuovo reparto (B2B) che commercializza le innovative soluzioni tecnologiche, già operative nelle moto del brand.

Sei un produttore di moto ma non hai tempo o risorse per sviluppare internamente tecnologie elettriche? La soluzione potrebbe essere Verge Next. Verge Motorcycles allarga la propria attività lanciando Next per offrire una completa gamma di soluzioni che migliorano la guida, le prestazioni e l’efficienza potenzialmente per tutti i veicoli a due ruote: dalle bici elettriche alle moto passando per gli scooter.

Il lancio di Verge Next è la risposta alle numerose richieste di contatto da parte degli operatori del settore di tutto il mondo interessate alle originali tecnologie della Verge, in particolare al motore Donut. I propulsore integrato nel cerchio ruota è sviluppato dalla società partner Donut Lab.

“Durante gli ultimi anni, Verge Motorcycles ha aperto la strada per il futuro della mobilità su due ruote – racconta Tuomo Lehtimäki, amministratore delegato della Verge Motorcycles -. Ora stiamo rispondendo alle richieste di molti costruttori di moto di poter sfruttare la nostra piattaforma tecnologica e i componenti nei veicoli che producono. Verge Next è un insieme in continua evoluzione, grazie al quale gli operatori del settore possono migliorare la sicurezza, guidabilità e altre caratteristiche fondamentali dei loro prodotti. Abbiamo iniziato trattative di collaborazione con molti costruttori di veicoli a due ruote, e con Next siamo capaci di intraprendere nuovi partnership B28 ancora più speditamente”.

Verge Motorcycles si concentrerà sullo sviluppo e sulla costruzione di moto elettriche mentre Verge Next sarà responsabile della concessione di licenze e della vendita delle soluzioni tecnologiche già utilizzate nelle moto della società.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –