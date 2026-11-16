Verde urbano, Peruzzo (Comagarden): “Batterie e robotica, bisogna accelerare”

L’elettrificazione della cura del verde deve accelerare, soprattutto nelle città. È questo il messaggio lanciato da Lorenzo Peruzzo, presidente di Comagarden, che abbiamo intervistato a Eima International. Il rappresentante nazionale dell’associazione delle aziende che producono macchine e attrezzature per la cura del verde vede in positivo la transizione che passa attraverso batterie, robotica e nuove tecnologie. Anche se sottolinea «deve tenere conto delle diverse esigenze operative del settore».

Il verde urbano si estende per 190 kmq per ogni capoluogo, 33,7 metri per abitante

In Italia il verde urbano rappresenta un patrimonio di grande valore. Nei 119 comuni capoluogo di provincia si estende per circa 190 chilometri quadrati, con una disponibilità media di 33,7 metri quadrati per abitante. Si tratta però di un patrimonio estremamente eterogeneo, composto da parchi, giardini, aree attrezzate e boschi urbani che richiedono strumenti e modalità di gestione differenti.

«La cura del verde non significa una sola attività», osserva Lorenzo Peruzzo. «Le esigenze operative cambiano profondamente a seconda del contesto e, proprio per questo, la scelta delle tecnologie deve essere fatta in funzione del lavoro da svolgere».

Secondo il presidente di Comagarden, è proprio nelle aree urbane che l’elettrificazione può esprimere oggi i suoi vantaggi più significativi. La riduzione della rumorosità rappresenta un beneficio concreto nelle attività svolte in prossimità di scuole, ospedali e zone residenziali, mentre l’assenza di emissioni durante l’utilizzo delle attrezzature contribuisce a migliorare la qualità ambientale delle città.

«Nel verde urbano la batteria è una soluzione estremamente interessante», spiega Peruzzo. «Una singola batteria può alimentare più attrezzature, semplificando il lavoro degli operatori e migliorando l’efficienza delle attività di manutenzione».

Ma l’elettrificazione, sottolinea Peruzzo, non può essere ridotta alla semplice sostituzione di un motore a combustione con uno elettrico. La vera innovazione riguarda infatti lo sviluppo di sistemi sempre più integrati, nei quali batterie, digitalizzazione e robotica collaborano per rendere il lavoro più efficiente, sostenibile e professionale. In quest’ottica, accelerare la diffusione delle tecnologie elettriche nelle aree urbane significa anche favorire l’adozione di nuove soluzioni capaci di trasformare l’organizzazione stessa delle attività di cura del verde.

Il mercato premia l’elettrico, crescita a due cifre

I numeri del mercato mostrano che il cambiamento è già in corso. Nel 2025 le vendite delle macchine a batteria sono cresciute del 7,4%, mentre quelle a scoppio hanno registrato una flessione del 5%. Ancora più marcata la crescita di alcune categorie come i rasaerba robot (+13,5%) e i soffiatori a batteria (+19,4%).

Peruzzo invita però a valutare caso per caso. «La batteria rappresenta oggi la scelta ottimale quando le attività sono programmabili e la ricarica può essere organizzata facilmente. In altri contesti, come i lavori forestali o le attività svolte lontano dalle infrastrutture elettriche, le macchine con motore a combustione continuano a offrire vantaggi operativi difficilmente sostituibili per il momento».

La direzione però appare chiara. Per le aree urbane la priorità è accelerare la diffusione delle tecnologie elettriche e della robotica, sfruttando tutti i benefici che queste possono offrire in termini di minore impatto ambientale, riduzione del rumore e miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori. Senza dimenticare che sia nelle grandi città sia nei piccoli paesi non mancano colonnine per la ricarica che semplificano notevolmente la gestione elettrica della cura del verde.

«L’elettrificazione è una realtà concreta» conclude Peruzzo. «La sfida ora è investire nelle applicazioni dove può generare il massimo valore, a partire proprio dalla manutenzione del verde nelle città». E se per i piccoli giardini privati l’elettrico è ormai dominante, sta iniziando a farsi strada anche tra gli operatori professionali grazie a macchine sempre più performanti in termini di potenza, autonomia e possibilità di ricarica. Macchine che abbiamo visto a Eima e di cui scriveremo a breve.

Mancano gli incentivi per sostenere la transizione energetica

Ad Eima il tema della sostenibilità è stato al centro di “Eva. Energia, verde, ambiente per le città del futuro“, promossa da Comagarden insieme ad Assoverde e Crea. Un confronto dedicato alla gestione sostenibile del verde urbano. Oltre all’intervento del presidente Peruzzo interessante la visione condivisa da Paolo Iacheri, presidente di Assoverde: «A noi interessa la riduzione dell’impatto ambientale, ma dobbiamo tenere insieme tutto: produttività, sostenibilità e rispetto delle normative sul lavoro». Insomma c’è da sostenere la transizione. «Manca l’incentivazione all’elettrificazione, poi bisogna guardare alla competitività del sistema quindi ad una ricarica efficiente. Mancano le risorse per avere un vero cambio di passo energetico e ambientale».

Giuseppe Pignatti, il rappresentante di Crea ha sottolineato «l’efficacia degli interventi che vengono messi in atto ma anche parametri ambientali come quello che riguarda la biodiversità». La politica rappresentata da Elena Grandi -Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano e dal collega di Bologna Daniele Ara ha fatto emergere il problema con i cittadini. Veloci a scendere in piazza per difendere un albero, anche se questo è ormai pronto a cadere e diventare un problema di sicurezza. E aggiungiamo noi: distratti nella cura del verde con mezzi termici, quando se ne potrebbe fare a meno, ma sulle barricate anche solo per un arbusto ormai morto.

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