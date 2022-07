Ventimiglia E-Marine 2022. Ricarica con Aqua (10 luglio)

Raduno elettrico ma non su strada come siamo abituati. Questa volata le protagoniste sono le barche elettriche in un evento organizzato da chi più sta lavorando sul fronte della stazione di ricarica marina (ma anche su lago o fiume).

L’evento, appuntamento al 10 luglio a Ventimiglia, prende il nome di Ventimiglia E-Marine 2022, i padroni di casa sono gli imprenditori di Aqua superPower che presenta una manifestazione simile a quella di settembre scorso a Saint Tropez (leggi qui).

Tutti insieme costruttori di barche, mondo turistico e di componentistica

Il raduno mette insieme i principali attori del settore e protagonisti della filiera del trasporto marittimo elettrico. Insieme costruttori di barche elettriche, produttori di powertrain, direttori di porti turistici per approfondire tutti gli elementi che compongono l’ecosistema di ricarica elettrica marina.

Vediamo chi c’è in acqua: Vita Yachts, Torqeedo, Xshore, E-Dolphin e Aqua superPower che si occupa dell’alimentazione delle imbarcazioni con stazioni di ricarica fast che sono sempre più presenti nelle più prestigiose località del Mediterraneo: Monaco, Cannes, Saint Tropez, Portofino, Venezia.

L’iniziativa è interessante perché ha un risvolto divulgativo come si legge nell’invito: “Vieni a provare il piacere della navigazione silenziosa, tieniti aggiornato con le ultime tecnologie e comprendi come la gestione sostenibile dei porti turistici sia essenziale per proteggere i nostri preziosi ambienti marini”.

Quando? il 10 luglio 2022 Dove? Cala del Forte, Srl Passeggiata G. Marconi 5, Ventimiglia

Il programma

10.00–13.00 –Open Day / Prove in mare di varie imbarcazioni elettriche / Dimostrazione della rete di ricarica rapida.

13.00-15.00 – Pranzo e Networking

15.00-20.00 – Networking / Prove in mare

