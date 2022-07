Venezia non fa per l’auto elettrica, ci scrive Giovanni. Spiegando perché sta pensando che, dopo una Kuga diesel, la sua prossima auto sarà ibrida. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Venezia (e la mia casa in montagna) senza ricariche, come potrei fare?

“H o cominciato a leggere i vostri articoli incuriosito e visto anche che il 2035 non è poi così lontano come può sembrare. Mi piace leggere i commenti alle lettere pubblicate e noto già una tifoseria da stadio che non mi entusiasma. Chi possiede un’elettrica è un ”buono” e chi ancora possiede una endotermica è un ”cattivo”…in Italia le vie di mezzo mai !!!. Scopro anche che la maggior parte dei felici possessori di auto elettrica vive in case con annesso garage, magari con wall-box e perchè no..anche fotovoltaico sul tetto..!! E veniamo al punto…Abito a Venezia in centro storico, qui non puoi fare nemmeno il cappotto alla casa. Ho la fortuna di avere l’auto parcheggiata a P.le Roma (dove non esiste nessuna colonnina e la vedo dura con la prolunga da casa all’auto). Lo stesso dicasi nella seconda casa condominiale in montagna: la prima colonnina è a 50Km (andata e ritorno) e devi fare un passo di montagna per arrivarci, anche con la neve “ .

Per la nuova auto dovrò ripiegare su un’ibrida

“ Non voglio dire che l’elettrico non sia il futuro, ma non sarebbe stato il caso di fare prima le infrastrutture e poi di spingere sull’elettrico? Siamo sicuri che per il 2035 saremo pronti? Non tutti hanno le situazioni del felice possessore dell’auto elettrica e quindi che facciamo? Lascio consapevolmente fuori il fattore economico, la distruzione parziale e non dell’industria collegata. E il piacere della guida dove tanti insistono (poi mi dovreste spiegare come andare a 110 in un’autostrada trafficata, dove o vai a 130 e oltre o a 80 dietro ai camion). A giugno 2023 mi scade il triennio della mia Kuga diesel1.5 ST Line , ma già ora la concessionaria mi ha detto di passare a settembre per vedere cosa fare. Le case consegnano i diesel col contagocce: un mio amico sta aspettando la Focus da 9 mesi. Sicuramente sarò costretto a prendere un’ibrida e non so quanto sia conveniente per il mio uso annuale. Ma per un’elettrica, non me ne volete, ne deve passare molta di acqua sotto i ponti..! !”. Giovanni A. Busetto.