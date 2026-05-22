





Venezia parla di elettrico, ma in Laguna si naviga ancora solo col termico e i fumi tossici dei vaporetti; e l’unica barca elettrica finisce sotto sequestro. In città la transizione ecologica resta soprattutto un esercizio retorico. Mentre al Salone Nautico si celebrano innovazione e sostenibilità, nella realtà quotidiana il trasporto pubblico e turistico continua a essere interamente termico. I vaporetti sono tutti a combustione, così come i taxi, e l’ultimo bando comunale dedicato all’ibrido non risolve il nodo delle emissioni locali. Un situazione assurda non avere mezzi a emissioni zero.

Il sequestro della barca elettrica

Gli operatori turistici hanno detto a Vaielettrico che in questi giorni si è registrato un aumento dei controlli da parte di Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri. L’attività ha portato al sequestro preventivo di diverse imbarcazioni. Tra queste è stata fermata anche l’unica barca elettrica operativa in laguna, quella della società AQA che offre un servizio turistico a emissioni zero. Già in passato abbiamo scritto delle multe prese dalla società.

Il paradosso è evidente sottolineano gli imprenditori: «Nelle ZTL italiane le auto elettriche entrano liberamente, spesso senza costi, mentre a Venezia un mezzo elettrico viene multato e sequestrato, nonostante non produca emissioni e rappresenti un’alternativa concreta all’inquinamento lagunare».

Secondo gli operatori si sta colpendo proprio chi promuove forme di turismo lento ed esperienziale. «La contestazione principale riguarda la presunta violazione dell’articolo 5 della Legge regionale Veneto 63/1993, che disciplina il servizio di noleggio con conducente e richiede una specifica autorizzazione comunale. Le sanzioni sono previste dagli articoli 43 e 44 della stessa legge».

AQA ribatte che la propria attività rientra nel noleggio da diporto regolato dal D.lgs. 171/2005, che non prevede alcuna autorizzazione comunale ma solo l’abilitazione professionale del responsabile e la patente nautica. «Il turismo è disciplinato da una legge regionale ad hoc (Legge Regione Veneto n. 33/2002, art. 63), per cui il trasporto dei passeggeri, se è funzionale all’attività ricreativa e turistica, non soggiace alla Legge n. 63/1993, che si occupa del trasporto di linea e non dei passeggeri. La Cassazione ha già annullato un sequestro identico condannando il comune alle spese e alla sanzione del raddoppio del contributo unificato (Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.23435 del 25/08/2021)».

In tutte le città Ztl libera ai veicoli elettrici. A Venezia no

Per tutelarsi, gli operatori coinvolti hanno deciso di unirsi dando vita all’associazione “Unione Diporto Commerciale”, con l’obiettivo di difendere il settore e fare chiarezza su un quadro normativo che, nella pratica, «appare applicato in modo contraddittorio».

Il tema è complesso e non vogliamo addentrarci sulle questioni giuridiche, ma un fatto è chiarissimo: a Venezia la politica non ha favorito anzi ha ostacolato la presenza di imbarcazioni che non riempiono i polmoni d cittadini e turisti di veleno. Tutte le città italiane prevedono agevolazioni alla circolazione di mezzi elettrici: autobus elettrici per esempio. A Venezia non esistono. Anche per le licenze dei taxi nelle città è prevista una quota elettrica e viene incentivata. In Laguna non esistono. Il sindaco uscente Brugnaro, domenica le elezioni, ha chiesto una esenzione legislativa per Venezia. Un emendamento di una sola riga lo ha definito, ma è stato bocciato.

Il caso della barca elettrica sequestrata sintetizza perfettamente la situazione veneziana. La città parla di sostenibilità, ma non esiste un solo vaporetto elettrico, né un taxi a emissioni zero. Chi prova a introdurre soluzioni realmente pulite si trova ostacolato, mentre la Laguna continua a sopportare l’inquinamento atmosferico e acustico dei motori termici. Una situazione non più tollerabile.

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