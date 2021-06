Venezia: colonnine, rifornitore d’idrogeno e limiti alle barche

Peccato che a Venezia la parola d’ordine nei prossimi bandi, annunciati da tempo dal sindaco Luigi Brugnaro ma ancora da vedere, sia “ibridizzazione”. Si finanzierà quindi la propulsione ibrida e non la full electric.

Ma non è l’unica notizia data dal primo cittadino che approfitta della presentazione di e-dock (infrastruttura di ricarica per la nautica elettrica) per annunciare blocchi del traffico per mezzi inquinanti, colonnine di ricarica per le barche Veritas, l’isola di Palestrina tutta in elettrico e il rifornitore a idrogeno.

Barche di lavoro in elettrico

Sulle colonnine per le barche, in Italia e nel mondo (a parte la solita Norvegia leggi) si è abbastanza indietro su questo tema nonostante nei porti non manchino le prese. In Italia c’è e-dock, prodotto della società e-concept, che dopo la presentazione sta iniziando a lavorare. Dopo la prima palina ad uso privato, questo mese s’inaugurano le prime tre paline ad uso pubblico. Due sono realizzate in collaborazione con Veritas, la società che utilizza barche elettriche e ibride per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di Venezia e isole.

Il terzo punto di ricarica è posizionato, invece, a San Servolo ed è stato realizzato in collaborazione con Infinity Hub. Mara Sartore responsabile comunicazione di e-concept ha voluto ricordare: “E’ stato fondamentale il supporto della Soprintendenza di Venezia, che ha compreso la portata storica del progetto“. Claudio Ianelli Ceo di e-concept ha sottolineato “le tecnologie elettriche nautiche sono ormai mature, così come le infrastrutture necessarie alla navigazione“.

E si va oltre la Laguna per approdare al Lago di Garda, nel comune di San Felice del Benaco, rappresentato dall’assessore al bilancio Marco Baccolo, che oltre ad accogliere due barche elettriche realizzerà i primi 2 punti di ricarica per natanti nei 2 porti del proprio territorio.

Ancora più importante l’iniziativa approvata dall’Autorità di Bacino del Garda ovvero il Comune di San Felice del Benaco diventerà promotore della rete affinché entro 3-4 anni, ogni porto sul Lago sia dotato di almeno un punto di ricarica per i natanti elettrici.

Sulle colonnine Veritas – è intervenuto il dirigente Federico Adolfo – è interessante il discorso della ricarica durante la sosta di lavoro di 4 ore. In questo modo è possibile sia utilizzare il compattatore in elettrico, quindi con meno disturbo acustico, sia ritornare alla base di partenza con l’energia fornita dalla batteria.

Limiti alla circolazione delle barche inquinanti

Il primo cittadino di Venezia nel suo intervento ha sottolineato soprattutto la politica ambientale per la città, in un giorno di polemiche per il ritorno delle grandi navi e delle limitazioni al traffico inquinante. Una stretta alla circolazione dei natanti ad alte emissioni a favore di quelli che navigano in elettrico. Una sperimentazione iniziata prima del Covid in alcuni canali interni, grazie anche alla pressione dei cittadini che bussarono armati di esposti anche in Procura vista la pessima qualità dell’aria (leggi). Anche se Brugnaro sottolinea più volte che questo sistema deve essere concordato con le associazioni di categoria.

Idrogeno per i turisti e non solo

Il primo cittadino ha ricordato la stazione di ricarica ad idrogeno attraverso la ristrutturazione della stazione di rifornimento Eni nell’area di San Giuliano. Conviveranno carburanti tradizionali con due colonnine elettriche, l’idrogeno e locali per il riposto e il ristoro. “Accoglieremo le prime auto a idrogeno che sono già sul mercato, qui potranno trovare i servizi necessari e dare un’opportunità ai residenti che scelgono questa propulsione“. Lodevole iniziativa anche se il futuro dell’idrogeno dovrebbe essere legato più ai mezzi pesanti – se ne parla in un comunicato del Comune dell’anno scorso – come autobus, camion e navi e non auto visto che i maggiori marchi puntano all’elettrico (leggi). Un tema di discussione.

Pellestrina, l’isola elettrica

Ultimo spezzone elettrico dell’intervento del sindaco riguarda la viabilità a terra. Il riferimento è, oltre il Lido, l’isola di Pellestrina che si vuole rendere tutta elettrica. Sicuramente per quanto riguarda il trasporto pubblico con gli autobus full electric e qui la scelta per la ricarica è stato il pantografo: “Insieme e grazie a Enel si sono fatti investimenti importanti perché serve una cerca potenza elettrica e realizzate due cabine elettriche“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —