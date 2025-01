Venezia: 15,38% delle richieste di concessioni è per barche elettriche

Eppur si naviga anche in elettrico, a Venezia. Il 15,38% delle richieste di posti barca comunali è stato presentato da proprietari di barche ibride ed elettriche. Poche, ma non pochissime visto che rispetto alle auto elettriche non ci sono mai stati incentivi (sono approvati ma sempre in attesa). E zero benefit come esenzione del bollo, Ztl aperte e gratuite così come i parcheggi (in alcune città).

A Venezia su 1885 barche a motore in cerca di posto barca 290 sono ibride o elettriche

I dati sono stati forniti dal Comune di Venezia a chiusura del bando per l’assegnazione di 390 nuove «concessioni acquee» (questo il termine degli approdi dedicati).

Si tratta di una piccola parte di posti barca – nella città lagunare ne esistono 6.300 già affidati nei vari anni – ma è significativa la percentuale di richieste presentate in Comune da proprietari che hanno scelto la propulsione a batteria.

Questi i dati. Le domande sono state presentate da 2270 residenti e 86 non residenti, più 46 onlus. Per quanto riguarda la propulsione c’è una buona e lodevole presenza di barche completamente a emissioni zero ovvero 517 domande per barche a remi. Poi quelle a motore con 1885 domande e di queste 290 con motori ibridi o elettrici. Abbiamo calcolato la percentuale: 15,38%.

Bene considerando che pur annunciati gli incentivi locali non sono approdati a destinazione. Senza dimenticare gli sgravi per le auto non presenti per le barche ovvero esenzione per cinque anni del bollo, ingresso gratuito nelle Ztl e parcheggi gratuiti (anche se non in tutte le città). Benefici inesistenti per le barche.

Per l’assegnazione delle concessioni a Venezia si premia la motorizzazione elettrica e ibrida

C’è attenzione alla riduzione delle emissioni nel bando che assegna le concessioni. Si penalizza la vetustà delle barche, si riducono i punti a seconda degli anni dall’immatricolazione. Ma si premia la scelta ibrida ed elettrica con 5 punti aggiuntivi. Ancora poco ma un buon segno.

Di segno positivo anche il programma di ricerca universitario IMPRONTA-0 con l’obiettivo di individuare «un innovativo sistema di propulsione a idrogetto fuoribordo, pensato per rendere il trasporto acqueo nella laguna veneziana più silenzioso e sostenibile». Ne abbiamo scritto qui e si punta sulla propulsione elettrica.

Ma per rendere Venezia, che ne ha tutte le caratteristiche, un laboratorio di navigazione green mondiale serve un piano globale ed investimenti consistenti per rendere più green e rispettosa dell’ambiente naturale e culturale la mobilità green.

Sicuramente un impulso può essere dato dagli incentivi nazionali per l’acquisto di motori elettrici – destinati sia ai privati che alle imprese. Approvati nel 2022, definiti nei mesi scorsi, sono ancora in attesa della piattaforma.

Noi abbiamo realizzato una guida con tutte le indicazioni sugli incentivi – compresi quelli della Regione Friuli e Veneto – e sui motori elettrici.

