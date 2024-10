In Veneto tornano gli incentivi. Peccato che si finanzino ancora le auto termiche Euro 6D. Ma per le elettriche e le famiglie meno abbienti il contributo arriva fino a 8.400 euro. Il bando apre il 23 ottobre, si chiude il 20 dicembre 2024.

Il contributo viene determinato dall’Isee

La pubblicazione del bando sul bollettino regionale è prevista nei prossimi giorni. Ma in un comunicato stampa la Regione indica già gli elementi più importanti dell’iniziativa.

Il contributo base (da 2.000 a 7.000 euro a seconda delle emissioni del nuovo veicolo) sarà moltiplicato per 1,2 per gli appartenenti alla prima fascia di reddito (Isee fino a 25mila euro), per 1,1 per gli appartenenti alla seconda fascia di reddito (Isee fino a 40mila euro), resterà invece il contributo base per la terza fascia di reddito (Isee fino a 50mila euro). Oltre non si ha diritto all’incentivo.

I contributi nel dettaglio

Budget totale: 7 milioni di euro Contributo base: Da 2.000 a 7.000 euro a seconda delle emissioni del nuovo veicolo. Fasce di reddito ISEE e moltiplicatori: Prima fascia (ISEE fino a 25.000 euro): Contributo base moltiplicato per 1,2

Contributo base moltiplicato per 1,2 Seconda fascia (ISEE fino a 40.000 euro): Contributo base moltiplicato per 1,1

Contributo base moltiplicato per 1,1 Terza fascia (ISEE fino a 50.000 euro): Contributo base invariato

Le richieste di contributo potranno essere presentate tra il 23 ottobre e il 20 dicembre 2024, mentre l’acquisto dovrà essere perfezionato con l’invio di tutta la documentazione entro il 30 maggio 2025.

Anche quest’anno in prima fila l’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin.«L’attenzione che da anni mettiamo per il risanamento dell’aria si riconferma con la riproposta di un’iniziativa che nel tempo ha dimostrato di raccogliere grande interesse nei cittadini».

Oltre la sostenibilità ambientale c’è quella sociale. «La richiesta di contributo – sottolinea Bottacin – potrà essere avanzata da cittadini con Isee non superiore a 50mila euro, secondo tre fasce di reddito, che acquisteranno un veicolo di classe ambientale Euro 6D o superiore».

« Per le prime due fasce ci sarà anche un aspetto premiale in termini di contributo. L’incentivo potrà arrivare fino a un massimo di 8.400 euro e sarà dunque definito in funzione del valore di emissione dell’auto acquistata ma anche della fascia di reddito del richiedente, mentre la graduatoria sarà determinata con riguardo alla situazione economica familiare del richiedente».

Un coefficiente premiale è offerto ai Comuni che abbiano adottato, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2024, ordinanze per il miglioramento della qualità dell’aria.

A chi chiedere le informazioni sul bando

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail bando.auto@ven.camcom.it o contattare il numero 041.0999444 (lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00).

