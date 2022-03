Venditori No watt: “Elettriche? Ne riparliamo nel 2038”

Venditori no watt: si moltiplicano i racconti di lettori (qui e qui) che si sono sentiti sconsigliare l’elettrico. Addirittura ridicolizzandolo, come nel caso di Marco. Per scriverci ricordiamo che l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it .

di Marco Scozzafava

“Sono un vostro lettore e già in passato vi ho scritto per segnalare o chiedere cose. Aggiungo il mio racconto all’infinita saga dei concessionari “no watt“.

Venditori No Watt: “Cercavamo un’ibrida plug-in e già l’accoglienza in salone…”

“ Un mio amico, dovendo ormai rottamare la sua vecchia diesel, mi aveva chiesto di accompagnarlo a visitare alcuni concessionari. Avendo lui in progetto di installare un impianto fotovoltaico a casa nei prossimi mesi (sfruttando il superbonus edilizio), stava valutando, tra le altre cose, l’acquisto di una ibrida plug-in. Per sfruttare il piu possibile l’energia solare senza rischiare troppo in caso di viaggi piu lunghi. Ci siamo quindi recati presso un concessionario Volkswagen per chiedere informazioni. Innanzitutto una premessa sconcertante, a circa mezz’ora dall’orario di chiusura, il responsabile si rivela subito poco accogliente: “Devo premettere che tutte le auto al momento hanno tempi di consegna di mesi, quindi non pensiate che oggi possiamo concludere qualcosa“. Non avevamo minimamente accennato ad una presunta fretta per l’acquisto “.

“ Ma qui viene il “bello”: appena il mio amico accenna alla preferenza per una plug in, è stato come se avesse nominato il demonio. Una raffica di domande con atteggiamento ostile, del tipo: “Ma cosa ci dovete fare!” “Non è ancora venuto il momento“, e da li in avanti con tutti i possibili ed immaginabili luoghi comuni tipici dei più incalliti no watt. Con grande disprezzo anche per le fullhybrid come la mia (Hyundai) con cui io ed il mio amico eravamo arrivati, addirittura al limite dell’offesa personale. Guido ibride da 6 anni con buona soddisfazione e consumi mediamente molto contenuti. La ciliegina finale è stata l’affermazione che “le ibride, e non solo le elettriche, non le compra nessuno“. Dimostrando cosi di ignorare che oggi le ibride rappresentano il 29% del mercato contro il 22% delle diesel. E quando ho risposto con i dati, altra raffica di frasi sprezzanti, culminate con l’affermazione che gente come me non andrebbe ascoltata. Perché noi ragioniamo in base ad una religione e non in base alla realtà dei fatti. La previsione finale di questo guru del mercato automobilistico è stata infine che “la mobilità elettrica sarà forse prontaper il 2038“.

“IL R ISULTATO FINALE- Il mio amico ha concluso che probabilmente la verità tra le due versioni opposte, probabilmente era nel mezzo. E dunque una grande confusione di cui francamente non si sentiva il bisogno. Soprattutto in un periodo complicato e già incerto come questo”.

SECONDO NOI. Sia chiaro: riportando questi racconti, non vogliamo fare di tutte erbe un fascio. Da un certo punto di vista è normale che le reti dio vendita fatichino ad adattarsi a un cambiamento così epocale. Ma un fatto è certo: non basta fare buone macchine elettriche, se poi non c’è una rete di concessionari in grado di valorizzarle.