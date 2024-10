Venditori contro l’elettrico, ci risiamo: Matteo ci segnala l’ennesimo episodio di una concessionaria che sconsiglia vivamente di comprare EV, Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Ho chiesto dell’Alfa Junior EV, mi hanno subito dirottato sulle versioni termiche”

“S o che l’argomento è già venuto fuori qualche tempo fa, ma la cosa continua a sorprendermi, soprattutto quando mi capita davanti. Già possessore di auto elettrica, sono andato con un amico (anche lui “elettrizzato”) in concessionaria Fiat a Padova, dove hanno anche Alfa Romeo. È stata una visita per curiosità. Nel chiedere qualche informazione al venditore riguardo la Junior elettrica, questi si è subito palesato a sfavore di questa versione. Proponendo rapidamente le versioni termiche o tuttalpiù ibride. So della difficoltà in Italia dell’elettrico. E mi domando: come si può pretendere che le vendite vadano anche solo discretamente bene quando i venditori partono subito in direzione opposta? Non dico che devono essere pro. Ma se un cliente chiede dell’elettrico, perché cercare di deviarlo in altre motorizzazioni senza quasi sentire ciò che spinge la persona verso quella motorizzazione? Secondo me le case auto dovrebbero fare un pò la ramanzina ai concessionari, per far sì che siano più imparziali e professionali. Chiedo un vostro parere. E complimenti per il vostro lavoro “ . Matteo Agostini o che l’argomento, ma la cosa continua a sorprendermi, soprattutto quando mi capita davanti. Già possessore di auto elettrica, sono andato con un amico (anche lui “elettrizzato”) indove hanno anche Alfa Romeo. È stata una visita per curiosità. Nel chiedere qualche informazione al venditore riguardo, questi si è subito palesatodi questa versione. Proponendo rapidamente. So della difficoltà in Italia dell’elettrico. E mi domando: come si può pretendere che le vendite vadano anche solo discretamente bene quando i venditoriNon dico che devono essere pro. Ma se un cliente chiede dell’elettrico, perché cercare di deviarlo in altre motorizzazioni senza quasi sentire ciò che spinge la persona verso quella motorizzazione? Secondo me le case auto dovrebbero fare un pòper far sì che siano più imparziali e professionali. Chiedo un vostro parere. E complimenti per il vostro lavoro

Venditori contro l’elettrico? Ecco perché lo fanno