Venditori che ti sconsigliano l’elettrico anche in BMW: Silvio racconta di un amico che si è visto dissuadere da 3 concessionarie in luoghi diversi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Venditori che ti sconsigliano…/ “Dicono che la batteria dopo 2-3 anni la butti, possibile?”

“Un collega che ha appena ritirato la sua nuova BMW X1 diesel-ibrida mi ha spiegato che ha girato 3 concessionarie lombarde cercando una X1 Msport full optional. Indicando che il tipo di motorizzazione non era vincolante nella scelta. Siccome sa la mia esperienza in elettrico e di quanto mi trovo bene, ha chiesto eventualmente di valutare anche la iX1. Ebbene tutti e 3 i venditori hanno caldamente sconsigliato l’elettrica, motivando con varie teorie: non vanno bene, poi non si rivendono ecc.. Addirittura uno di questi ne aveva una in pronta consegna, ma gli ha detto che lui personalmente non ne avrebbe mai acquistata una a motore elettrico. Alla fine ha ordinato una diesel che ci ha messo più di 2 mesi ad arrivare. Per carità, la macchina è molto bella, colore opaco, fari led, ecc. ma la cosa che mi lascia basito è l’atteggiamento dei dealer. L’idea che mi sono fatto è che, soprattutto i venditori boomer di marchi tedeschi, sono sostanzialmente ignoranti nei confronti della mobilità elettrica. Mancano proprio le basi per proporre certi prodotti. E sono anche loro vittime della propaganda mainstream, dove le elettriche bruciano, si scaricano dopo 10 km, le batterie dopo 2-3 anni sono da buttare. Voi cosa ne pensate?“. Silvio Paggi

A volte ne sanno poco, a volte tutelano altri interessi…

Risposta. La diffidenza di buona parte dei concessionari nei confronti dell’elettrico è cosa nota. Molti venditori ne sanno poco e preferiscono starne alla larga. Altri considerano che le EV hanno una manutenzione molto leggera e si rompono poco, facendo guadagnare il minimo all’assistenza. E così il cliente viene dirottato su altre motorizzazioni. Teniamo presente, tra l’altro, che BMW tra i marchi tedeschi è quello che sta raccogliendo le maggiori soddisfazioni nell’elettrico. Figurarsi gli altri…A creare una cattiva fama alle EV pensano poi i media più popolari. Esempio: nei giorni scorsi è uscita una notizia che riguarda proprio BMW, con un crollo in Borsa legato a problemi produttivi legati a “interventi tecnici legati al sistema integrato frenante da parte di un fornitore...”. Oltre che “ai venti contrati nel settore auto legati al blocco delle consegne“. Ma nell’articolo dedicato alla notizia (in alto a destra), il Corriere butta lì un “anche colpa dell’elettrico“, estendendo la notizia ai segnali di crisi che arrivano da Volkswagen.