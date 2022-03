Venditori che sconsigliano l’elettrico: Elio racconta la visita in concessionaria per una Renault Zoe usata. Ricevendo informazioni poco rassicuranti….

Venditori che sconsigliano… / Elio e la Zoe

“Ieri entro in concessionario per info su una Renault Zoe usata, anno 2020, per mio uso come seconda auto. Il venditore mi informa che le batterie sono a noleggio: costo euro 1.100 all’anno per 10.000km. Mi sconsiglia di acquistare l’auto, inoltre dice che la ricarica casalinga con 6kW di potenza è insufficiente e che dovrò sempre usare le colonne di ricarica. Mi spiegate se queste info sono corrette? Grazie“. Elio.

Ricaricare a casa non basta? Questa è una balla

Risposta. Ci siamo occupati più volte del problema dei venditori che sconsigliano a priori l’acquisto di un’auto elettrica. Ma certo stupisce che tutto questo avvenga per una Renault, marca che “mastica” elettrico da più di dieci anni. Si può discutere sull’opportunità o meno di comprare una macchina con le batterie a noleggio. È una formula che ormai la Renault ha abbandonato, ma che di fatto non è altro che dilazionare in rate una parte del costo dell’auto, per renderlo più abbordabile. Quanto all’affermazione che la ricarica casalinga a 6 kW è insufficiente e che si dovranno sempre usare sempre le colonnine pubbliche, beh, qui siamo davanti a una balla. Decine di lettori ci hanno scritto dicendo che caricano tranquillamente la Zoe di notte con la normale potenza installata di 3,3 kW, per l’uso quotidiano in città e dintorni. Usando le colonnine pubbliche, più potenti, solo quando devono affrontare un viaggio.

Venditori che sconsigliano… Un vizietto molto diffuso

Resta il fatto che a buona parte dei venditori di auto l’elettrico proprio non va giù e fanno di tutto per boicottarne l’acquisto, anche in chi è determinato a farlo. Già due anni fa pubblicammo la notizia di un’indagine svolta tra i concessionari tedeschi della Volkswagen. Risultato: una buona metà sconsigliava regolarmente la vendita dei nuovi modelli a batterie, suggerendo di ripiegare su motori tradizionali. Il problema riguarda tutte le marche: l’anno scorso abbiamo pubblicato le perplessità instillate in due lettori recatisi in concessionari per acquistare l’elettrica. Uno per la Dacia Spring, l’altro per la Ioniq 5. E un esperto come il prof. Alessandro Abbotto ha raccontato l’odissea affrontata per acquistare la sua EV. Il nostro punto di vista è: i concessionari sono imprenditori liberi di suggerire ai clienti quello che vogliono (nei limiti dei loro impegni con le Case). Ma non devono e non possono farlo falsificando la realtà.

