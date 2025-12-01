Vendite trainate dagli incentivi: EV +130% in novembre

Vendite trainate dagli incentivi: oltre quota 15 mila, dominio dei marchi cinesi

Nonostante tutti gli intoppi burocratici di cui via abbiamo riferito, il bonus statale 2025 comincia a far sentire i suoi effetti. In novembre si sono vendute 15.131 auto elettriche, con un incremento del 130,7% sullo stesso mese del 2024. E migliora di conseguenza anche il bilancio complessivo del 2025: a un mese dalla fine siamo a quota 82.218, con un +40,1% sul 2024. L’obbiettivo delle 100 mila immatricolazioni non è poi così lontano. E salgono a 353.721 le auto elettriche in circolazione, in un mercato dell’auto che complessivamente si mantiene in flessione (-2,4% nei primi 11 mesi dell’anno). La prima cosa che colpisce nei dati sui modelli più diffusi è il dominio dei modelli made in Cina. I primi due posti sono occupati da auto di marchi di Pechino, la BYD Dolphin Surf (2.187 immatricolazioni) e la Leapmotor T03 (1.881). Segue un modello del Renault, la Dacia Spring, anch’essa fabbricata in Cina (1.443)

La Puma tra i modelli che stanno cavalcando meglio il bonus

Tra i marchi che hanno meglio cavalcato il bonus va sicuramente citata la Ford, che con la Puma conquista il 4° posto in novembre, a quota 981. Questo grazie anche a sconti molto forti ad accompagnare il bonus. Tesla si difende conquistando la 5° e 7° posizione con Model 3 e Model Y, rispettivamente a 961 e 310 immatricolazioni. Ma quel che colpisce è il fatto che la Spring e la Leapmotor T03 stanno ormai tallonando i due modelli di Elon Musk nella classifica dell’anno. E a dicembre potrebbe esserci un sorpasso clamoroso, se i trend del mese scorso verranno confermati. Risultati piuttosto modesti per due citycar come la Citroen eC3 e la Renault 5, rispettivmante al 6° e 9° posto. Mentre l’unico modello italiano a entrare nella top ten è la Lancia Ypsilon a quota 279.

