Vendite Tesla ancora giù: c’è un effetto Musk?

Vendite Tesla ancora giù: comincia a farsi sentire l’effetto delle posizioni politiche estreme di Musk? O è solo un momento di appannamento provvisorio?

Vendite Tesla ancora giù in febbraio

L’allarme era scattato già a fine gennaio, con le immatricolazioni a picco in tutta Europa. Nei tre mercati maggiori, Francia, Germania e Regno Unito, le vendite si sono quasi dimezzate, da 18.161 unità a 9.945. E anche in Italia non è andata meglio. Ma i dati di febbraio sembrano essere ancora peggiori. In Francia, per esempio, la Model Y ha perso nuovamente la leadership, surclassata da due modelli di marche locali, la Citroen e-C3 e la Renault 5. Il calo per il Suv Tesla è stato tutto sommato contenuto, -12% sul febbraio 2024, mentre la Model 3 è addirittura sprofondata del 47 %, con solo 643 immatricolazioni. E cali di proprorzioni simili si annunciano su tutti gli altri grandi mercati europei, Germania in testa, dopo il crollo di gennaio.

Pesa il passaggio alla nuova versione della Model Y, ma non è solo questo…

Questione solo di calo di interesse per i modelli o c’è qualcosa di più? Pesano i continui attacchi di Elon Musk ai governi di Francia, Germania e Regno Unito e il suo sostegno ai movimenti di estrema destra? Certamente un fattore tecnico contingente c’è ed è legato all’attesa per l’arrivo della nuova versione della Model Y, che ha messo molti potenziali clienti in posizione d’attesa. E per quanto riguarda la Model 3 è probabile che Tesla sia pronta a reagire con gli spettacolari ribassi di prezzo a cui ci ha abituato. Ma non c’è dubbio che il Musk estremista stia irritando chi in politica la pensa diversamente dal numero uno di Tesla. “Non ho intenzione in nessun modo di considerare le Tesla“, ci ha scritto poco fa un lettore che deve scegliere l’auto elettrica. “Oltre a non essere di mio gradimento estetico non le considererò MAI per motivi politici, per nessun motivo, piuttosto rispolvero la bicicletta“. Solo un caso isolato? Vedremo…