Vendite Tesla: altro crollo in Francia

Vendite Tesla: i primi dati di aprile arrivano dalla Francia e parlano di un nuovo crollo, con la Model Y scivolata in 11° posizione, nonostante la nuova versione.

I dati italiani arriveranno nel tardo pomeriggio di domani, 2 maggio. Ma intanto un’indicazione molto chiara del momento difficile attraversato dalla marca di Elon Musk arriva dalla Francia. In aprile la Model Y, a lungo leader di mercato, è scivolata addirittura fuoti dalla top ten, finendo in 11° posizione in una classifica dominata dai marchi francesi. Model 3 non pervenuta. Chi pensava che l’arrivo della nuova versione della Model Y avrebbe consentito a Tesla di risalire si dovrà ricredere. E davanti a un crollo di questo genere non si può non pensare che pesino anche le posizioni politiche di Elon Musk, con il suo sostegno all’estrema destra. La top francese è dominata dalla Renault, che piazza tre modelli tra i primi dieci, con la R5 prima sia in aprile sia nel consuntivo dei primi 4 mesi (11.454 auto vendute). Sul podio anche la Scenic, con la Citroen e-C3, quest’ultima ancora penalizzata dai problemi di produzione e dai ritardi di consegne. Nella graduatoria delle prime 10 di aprile figurano solo tre modelli non francesi: due tedesche (VW ID.3 e BMW iX1) e la Kia EV3.

E il Wall Street Journal ipotizza la sostituzione di Elon Musk come n.1

Complessivamente nel mese appena concluso le vendite di elettriche sono cresciute in Francia del 2,78%,contro il calo del 7,5% delle ibride plug-in. Continua invece il boom delle ibride “senza spina“, non ricaricabili, con immatricolazioni in aumento del 47,2% in aprile e del 54,5% nel primo quadrimestre 2025. Tornando al momento difficile di Tesla, il Wall Street Journal ipotizza addirittura manovre già in corso per sostituire Elon Musk nella carica di numero uno. Qualcosa di neppure inimmaginabile fino a pochi mesi fa. Il quotidiano finanziario, peraltro noto per una linea politica piuttosto conservatrice, riferisce che membri del consiglio di amministrazione avrebbero contattato diverse società di selezione di top manager. Obbiettivo: aprire un processo formale per trovare il prossimo amministratore delegato di Tesla. Non è chiaro se lo stesso Musk è al corrente dell’iniziativa e se l’ha condivisa: alla richiesta di conferma, si è rifiutato di rispondere.