Vendite Taycan a quota 4.480 a metà 2020. E l’Audi…

Vendite Taycan a 4.480 unità nel primo semestre del 2020. Poche? Beh, veniamo da mesi complicati. E la prima Porsche elettrica parte da 109.115 euro…

Vendite Porsche Taycan ancora lontane dal Model S

I media tedeschi la definiscono l’anti-Tesla Model S, ma in realtà la Taycan è qualcosa di diverso e anche di più. Per ora rappresenta solo il 4,1% delle immatricolazioni Porsche (116.964 nel semestre), dietro a modelli “popolari” come Cayenne (39.425), Macan (34.430) e l’eterna 911 (16.919). Ma siamo pronti a scommettere che, con il carnet di ordini che si ritrova, presto entrerà tra le prime tre. E si avvicinerà parecchio alle vendite del Model S, le cui immatricolazioni nel semestre sono stimate in 14 mila unità.

Al momento le versioni disponibili sono tre: Taycan 4s, Taycan Turbo e Taycan Turbo S. Con un’idea di vettura ben diversa della Tesla: qui siamo in presenza di un’auto con un’autonomia ben lontana dai 500 km del Model S. La scelta è di fare una vera Porsche, con motore fino a 761 cavalli e un spaventoso tempo di 2,8 secondi nell’accelerazione da 0 a 100 km/h.

Premiata come l’auto più innovativa in assoluto

In attesa di essere premiata dal mercato, la Taycan è stata premiata dal Center of Automotive Management (CAM) come modello più innovativo per il biennio 2019-2020. Nel suo AutomotiveINNOVATIONS Report, il CAM attribuisce alla Porsche elettrica 27 innovazioni, di cui 13 vengono descritte come anteprime mondiali.

Tra queste figurano l’architettura da 800-volt, la trasmissione a due velocità sull’asse posteriore, il picco di recupero dell’energia fino a 265 kW e il miglior c d nel segmento (da 0.22). Il CAM è un centro scientifico indipendente con base nell’Università di Scienze Applicate di Bergisch Gladbach. Pubblica il suo report sull’innovazione dal 2005, in collaborazione con PricewaterhouseCoopers (PwC). La Taycan è stata scelta tra circa 250 modelli presi in esame.

L’Audi e-tron il Suv più venduto in Europa

Anche l’Audi ha fornito i risultati di vendita dei suoi modelli nel primo semestre del 2020. Finalmente incoraggianti, dopo una partenza molto lenta nel 2019, le immatricolazioni della prima auto elettrica della Casa di Ingolstadt, la e-tron, arrivate a 17.641. Un risultato reso possibile dall’incredibile successo di vendita che la e-tron riscuote in Norvegia, dove ormai la e-tron è l’auto più venduta in assoluto. Rispetto allo scorso anno, le vendite della e-tron sono aumentate dell’86.8%. Facendo di questa Audi il Suv elettrico più venduto in Europa, davanti quindi alla rivale Mercedes EQC, alla Jaguar I-Pace e ad altri modelli di minori dimensioni.