Vendite record in Germania, trainate da Tesla

Vendite record in Germania: gli acquisti di auto elettriche sono aumentate del 97,4% in settembre, con Tesla sugli scudi.

Vendite record in Germania, elettrico 34,5%

Nel mese che ci lasciamo alle spalle Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in assoluto in Germania. Con 8.038 immatricolazioni ha battuto tutti i modelli locali, peraltro disponibili in diverse motorizzazioni. Alle spalle del modello americano (peraltro fabbricato vicino a Berlino) si sono piazzate tre Volkswagen. Con la Golf seconda a 6.580, la Tiguan terza a 5.751 e la T-Roc quarta a 5.172. Ma in sesta posizione troviamo la Model 3 (4.512), a completare un mese eccezionale per Tesla. Ed èÈ tutto il mercato dell’elettrico ad andare a gonfie vele: con 88.599 EV vendute, si è saliti al 34,5% di quota, contro il 19,3% nel settembre 2025. L’incremento da inizio anno è del 58,1% con 604.144 EV vendute (quota del 27,2%). Sono numeri notevoli, che fanno il paio con il boom ancor più clamoroso della Francia, con l’elettrico al 41%. Mentre l’Italia è ferma a un misero 7%.

Model Y già invecchiata? I numeri dicono il contrario

I media tedeschi si soffermano soprattutto sui numeri straorinari di Tesla. Model Y ha fatto un balzo del +260,9% rispetto a settembre 2025, quasi quadruplicando le sue vendite anno su anno. Alttro che auto precocemente invecchiata… Tutto questo “in un mese che sta diventando da record per il marchio in Europa. Dopo essersi classificata anche al primo posto anche in Francia, Islanda, Irlanda, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera, Danimarca e Finlandia”, scrive Bestsellingcarsblog . Ricordando che è la seconda volta che la Model Y è in cima alla classifica tedesca assoluta. La prima fu a settembre 2022. Ottimo anche il risultato della Model 3 (+284,7%). Ma quel che più conta è l’ascesa inarrestabile dell’elettrico su tanti mercati. Come a dirti: indietro non si torna.