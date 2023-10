Vendite Model Y oltre quota 2 milioni. Non è un traguardo da poco per un’auto elettrica, peraltro non proprio una citycar: il prezzo parte da 46.990 euro.

Vendite Model Y a un passo dal superare anche Model 3

Non è ancora l’elettrica più venduta di sempre, dato che il primato spetta all’altro prodotto Tesla più venduto, il Model 3. Ma il sorpasso è ormai vicino o forse sta avvenendo proprio in questi giorni. Secondo gli analisti del sito americano Cleantechnica, già a fine settembre le vendite cumulative globali del Model Y avevano raggiunto quota 2,16 milioni, contro i 2.20 milioni del Model 3. Ma quest’ultima auto è stata lanciata tre anni prima, dato che le consegne del Model Y sono iniziate solo nel marzo del 2020. Con l’ultimo trimestre di quest’anno, dunque, il Suv Tesla diventerà sicuramente l’elettrica più venduta di sempre. E, visto il ritmo con cui continua a marciare, il suo sarà un primato molto difficile da battere. A meno che, come azzarda qualcuno, Tesla non decida veramente di lanciare sul mercato l’auto da 30 mila euro, il Model 2 di cui tanto si parla…

In Italia vale il 15% delle vendite elettriche totali

Nonostante un look inizialmente controverso, il Model Y sta riuscendo nel difficile compito di andare incontro ai gusti dei clienti un po’ in tutto il mondo. Italia compresa, dato che da noi se ne vendono poco meno di 800 al mese: in tutto nei primi 9 mesi del 2023 ne sono state immatricolate 6.966, il 15% del mercato elettrico totale. È disponibile in tre versioni: la “base”, con 455 km di autonomia e prezzo di 46.990 euro. La Long Range, con doppio motore e 533 km di autonomia, a 53.990 euro. E la prestazionale Performance, con 514 km di autonomia e un’accelerazione bruciante (0-100 km/h in 3,7 secondi), a 59.990 euro.