Vendite Mercedes elettriche +61% nel 3° trimestre

Vendite Mercedes elettriche +61% nel terzo trimestre del 2026. La nuova generazione di modelli sta finalmente convincendo gli automobilisti.

Vendite Mercedes elettriche +61% (il totale che fa -8%)

Non è stato facile il decollo del marchio di Stoccarda nell’elettrico. Ma ora la quota delle EV sul totale delle vendite comincia a salire in modo convincente. Siamo al massimo storico del 16,8%, in aumento di 7,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Includendo le ibride plug-in, i veicoli ricaricabili (xEV) hanno rappresentato il 25%, ovvero un quarto delle immatricolazioni totali. Per la precisione le elettriche Mercedes vendute tra luglio e settembre sono state 68.400 , +61% sullo stesso trimestre del 2025 e +29% rispetto al periodo aprile-giugno 2026. Il punto dolente per il costruttore tedesco resta il mercato cinese. Ma in Europa ha registrato vendite trimestrali record di BEV, con un aumento del 78% su base annua e del 24% rispetto al secondo trimestre. Con quasi una Mercedes-Benz su tre vendute qui è completamente elettrica.

“Quattro modelli esauriti per il 2026 in Europa”

Complessivamente, per effetto della Cina, Mercedes esce da un altro trimestre difficile, con le vendite di auto calate dell’8% a quota 407.200. Considerando anche i van si arriva a quota 491.700. Ma Mathias Geisen, responsabile delle Vendite, si concentra sul successo dell’elettrico: “Abbiamo raggiunto le vendite trimestrali più alte nella storia dell’azienda. Guidate dalla GLC elettrica, le cui vendite sono più che triplicate rispetto al secondo trimestre. Al di fuori della Cina, le vendite di auto sono aumentate per il terzo trimestre consecutivo nel 2026. I nostri nuovi modelli elettrici GLC, CLA, GLB e GLA sono esauriti in Europa per il resto dell’anno, con portafogli ordini che si estendono fino al 2027”. I numeri di Mercedes arrivano a pochi giorni dal consuntivo trimestrale di Tesla, chiuso con 486.532 veicoli venduti. Tutti elettrici.