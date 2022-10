Vendite in Germania: Model Y al 1° posto assoluto

Vendite in Germania: dai dati di settembre una notizia clamorosa, con la Tesla Model Y che conquista il primo posto assoluto tra tutte le motorizzazioni. E di nuovo si sono vendute più auto elettriche che diesel: 44.389 contro 38.219.

Vendite in Germania: battuta anche la Volkswagen Golf a domicilio

Sfiorando le 10 mila consegne in un solo mese, il Suv di Elon Musk ha fatto meglio di tutti i modelli a benzina e gasolio, Golf compresa. È vero che Tesla concentra le consegne nelle ultime settimane del trimestre (in questo caso luglio-settembre), ma il dato è comunque eclatante. Tanto più che parliamo di un’auto con un listino che parte da 50 mila euro, non certo alla portata di tutti. Un successo tale da creare un grande effetto su tutta l’industria made in Germany. Anche perché la crescita delle auto con la spina (ibride plug-in comprese) nel più importante mercato automobilistico d’Europa è inarrestabile. Il mese scorso siamo arrivati al 32,2%. Come dire che un tedesco su tre acquista un’auto con motore elettrico ricaricabile. Le elettriche pure sfiorano il 20% (siamo al 19,7%), mentre le plug-in sono arrivate al 12,6%. Colpisce il paragone con l’Italia, dove le auto con la spina non arrivano al 10%.

La cinese MG5 oltre le mille consegne in settembre

Il dato tedesco di settembre è un primo saggio di quel che può fare Tesla con la grande fabbrica europea di Grunheide, in Germania. Ovvero consegne più rapide e a prezzi più competitivi, senza spese di trasporto da oltre-Oceano e in una catena di montaggio ancora più competitiva. Il dato di settembre è impressionante: al secondo posto c’è il Model 3, con 3.878 consegne. La Volkswagen ID.3, che è una concorrente diretta del Model Y, vende in casa propria un quarto della Tesla. Arretra in classifica la 500e, che scivola al 4° posto e non arriva a 2 mila consegne nel mese. E un altro dato che impressiona è vedere un modello cinese come la MG 5 bussare alle porte della top ten delle elettriche più vendute. Ora è undicesima, ma per la prima volta ha superato le mille consegne in un mese. Altra cosa che colpisce: non c’è un modello francese nelle parti alte della classifica: Stellantis per consolarsi deve affidarsi al made in Italy, con la 500e. …. Leggi anche: Tesla da record: 343mila auto vendute in 3 mesi.