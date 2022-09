Vendite in Europa: Tesla torna prima nei dati d’agosto, spodestando la 500e dalla vetta con il Model Y. Anche VW ID.4 e Skoda Enyaq superano la citycar Fiat.

Vendite in Europa: la 500e arretra al quarto posto, il dominio ora è dei Suv

Complice la crisi energetica, con i prezzi dell‘elettricità alle stelle, la crescita del mercato delle auto con la spina perde slancio anche in Europa. Mentre le immatricolazioni di veicoli a benzina sono aumentate del 6% a 422.659 unità, quelle di veicoli elettrificati è aumentato solo del 3,2% a 157.075 unità. Tra queste, le elettriche pure (BEV) sono aumentate dell’11%, un ritmo ben inferiore rispetto alla prima parte dell’anno. Ristagnano le vendite di ibride plug-in, che rappresentano il 39% nelle immatricolazioni di auto con la spina, contro il 61% delle BEV. Tesla si è ripresa la testa grazie all’exploit del Model Y (quasi 7 mila immatricolazioni), legato anche ai tempi di consegna più rapidi consentiti alla produzione in Germania. Molto bene anche la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyaq, altri due Suv. Mentre la 500e continua comunque a dominare il mercato delle piccole, lasciandosi alle spalle la low-cost Dacia Spring.

Il 20% delle EV vendute in Europa è prodotto in Cina

Jato Dynamics, la società che cura queste rilevazioni, fa notare che il 20% di tutte le BEV registrate ad agosto sono stati prodotte in Cina. Solo la Germania ha una quota di produzione più alta, con il 28%. In agosto le immatricolazioni di BEV prodotte nel grande Paese orientale sono aumentate del 78% rispetto ad agosto 2021, mentre quelle prodotte in Europa sono aumentate solo del 17%. Felipe Munoz, analista di Jato, spiega: “La rapida crescita dei veicoli elettrici di fabbricazione cinese in Europa è un primo indicatore di come, prima o poi, giocheranno un ruolo chiave nel mercato globale“. Attenzione, però: la maggior parte delle auto prodotte in Cina non è stata prodotta da marche locali. Quasi la metà arrivano dalla fabbrica di Tesla, ma al totale hanno contribuito anche la Dacia Spring e diversi modelli MG. Ad agosto, solo il 18% delle elettriche fabbricate in Cina e registrate in Europa è stato venduto con un marchio cinese. Ma c’è da segnalare la comparsa di un modello cinese nella top ten delle ibride plug-in: la Link&C0 01 è al quarto posto con 2.090 auto consegnate.