Vendite in Europa, l’auto elettrificata “vede” il diesel

Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, ha spiegato: “Nonostante una situazione afflitta da disoccupazione e scarsa fiducia dei consumatori, il mercato sembra offrire una prima vera opportunità alle auto elettrificate. Un fenomeno mai visto dalla loro introduzione. La combinazione tra offerte migliori, incentivi più alti e una maggiore coscienza ecologica sta spingendo una domanda più forte che mai”.

La Renault Zoe vende più delle Toyota ibride

Dato interessato, evidenziato dalla tabella sopra: ormai la più venduta delle elettriche, la Renault Zoe, vende più della prima delle ibride (10.225 pezzi contro 7.791). E non è lontana dalla top ten assoluta (prima colonna a sinistra). Venendo alla classifica delle elettriche pure (in alto, ultima colonna a destra) anche giugno conferma che la Zoe e la Tesla Model 3 sono di un’altra categoria. Con l’auto di Elon Musk che passerebbe in testa se, invece del solo dato delle immatricolazioni, si considerasse il fatturato, visto che il costo unitario è il doppio della Renault.

In terza posizione resiste un’auto che sta per uscire di produzione come la e-Golf, ormai prossima a lasciare il passo alla ID.3. Seguono la Peugeot e-208 e le due coreane Hyundai Kona EV e Kia e-Niro. Tra le auto top di gamma, si conferma l’Audi e-tron, con 1.704 immatricolazioni. Tra le ibride plug-in-in, invece, si conferma il successo della Ford Kuga, con 3.757 auto vendute. Ma non si può non notare che siamo ben lontani dai numeri dell’elettrica più venduta, poco più di un terzo: il doppio motore con la spina stenta ad affermarsi. Mentre l’elettrico va.