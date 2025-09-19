Vendite fiacche, produzione ID.Buzz ancora sospesa

Nei primi 6 mesi

del 2025 la Volkswagen ha venduto 27.600 ID.Buzz, con un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli ordini sono aumentati del 42% rispetto alla prima metà del 2024. Ma siamo ancora lontani dai target fissati inizialmente dall’azienda. Pesa il flop accusato

negli Stati Uniti, dove l’ID.Buzz avrebbe dovuto ricalcare le orme del mitico Pulmino VW, il Bulli. adorato dai surfisti e dalla beat generation. Poco dopo il lancio negli Usa, nell’autunno del 2024,

i primi 5.000 veicoli sono stati richiamati