Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il19 Settembre 2025
0

Vendite fiacche, produzione ID.Buzz ancora sospesa

2 min

Vendite fiacche: la Volkswagen interrompe nuovamente la produzione dell.ID. Buzz nello stabilimento di di Hannover. A ottobre un’altra settimana di stop.

Vendite fiacche, in crescita ma ancora sotto le attese

Vendite fiacche

Mentre la gamma elettrica ID. ha scalzato Tesla dal vertice delle vendite di auto elettriche in Europa, l’ID. Buzz fatica a raggiungere i target. I motivi? VW parla di calo della domanda di veicoli commerciali leggeri in Europa. E di crescita più lenta del previsto della domanda di veicoli elettrici in generale. Di qui il nuovo stop alla produzione, legata  “alla flessibilità necessaria per adattare la pianificazione della produzione alle mutevoli esigenze del mercato”. L’Id. Buzz era il veicolo più caro al vecchio presidente, Herbert Diess, poi defenestrato con una netta discontinuità nelle strategie. A partire dalla decisione di introdurre i nome storico di VW, come Polo, anche nella gamma elettrica.

Deludente soprattutto l’accoglienza negli Usa

Vendite fiacche
L’ID.Buzz è disponibile sia in versione passeggeri sia in versione professionale, denominata Cargo.
Nei primi 6 mesi del 2025 la Volkswagen ha venduto 27.600 ID.Buzz, con un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli ordini sono aumentati del 42% rispetto alla prima metà del 2024. Ma siamo ancora lontani dai target fissati inizialmente dall’azienda. Pesa il flop accusato  negli Stati Uniti, dove l’ID.Buzz avrebbe dovuto ricalcare le orme del mitico Pulmino VW,  il Bulli. adorato dai surfisti e dalla beat generation. Poco dopo il lancio negli Usa, nell’autunno del 2024, i primi 5.000 veicoli sono stati richiamati per un guaio imbarazzante. I sedili della terza fila erano troppo larghi e non soddisfacevano gli standard di sicurezza statunitensi.

La lettera di protesta: “Con incentivi così ricchi compri e rivendi, guadagnandoci: assurdo”eco score negli incentivi

Redazione
il19 Settembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

L'elettrico al Salone Nautico di Genova, fino al 23 settembre

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!