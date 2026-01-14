Vendite EV: i numeri smentiscono la crisi? Nel 2025 crescita più forte che nel 2024

Nel 2025 le vendite di EV nel mondo hanno raggiunto quota 20,7 milioni di unità, con un incremento di 3,6 milioni (+20%) rispetto all’anno precedente. L’aumento è superiore a quello registrato nel 2024 e conferma una tendenza chiara: nonostante un dibattito pubblico spesso confuso e contraddittorio, il mercato delle auto elettriche continua a crescere.

I dati arrivano dall’ultimo report annuale di Rho Motion/Benchmark Minerals Intelligence e raccontano una realtà un po’ diversa da quella emersa, soprattutto mediaticamente, negli ultimi anni.

EV: la crescita non si arresta

Nel complesso, le vendite globali di EV (elettriche pure + ibride plug-in) sono aumentate del 20% nel 2025, stabilendo l’ennesimo record. Un dettaglio tutt’altro che marginale: finora le vendite di auto elettriche non hanno mai registrato un calo su base annua a livello mondiale.

Nel confronto storico, il dato è particolarmente significativo: nel 2023 l’aumento era stato di 3,2 milioni di veicoli, nel 2024 di 3,5 milioni, mentre nel 2025 si è saliti a 3,6 milioni. Questo significa che non solo le vendite globali di auto alla spina crescono, ma sale (seppur di poco) anche l’incremento assoluto: un indicatore che in termini economici descrive una dinamica di accelerazione, non di rallentamento.

La Cina traina, l’Europa segue. USA in controtendenza

Dal punto di vista geografico, i dati rivelano che la crescita è stata diffusa, ma non uniforme. La Cina ha registrato 12,9 milioni di veicoli elettrici venduti (+17%), confermandosi di gran lunga il principale mercato mondiale. In Europa, dopo un 2024 complicato, le vendite sono invece cresciute del 33%, raggiungendo 4,3 milioni di unità.

Molto forte anche la crescita nel resto del mondo, con 1,7 milioni di EV venduti e un balzo del 48%, a dimostrazione che la transizione non riguarda più solo i mercati storicamente più maturi.

L’unica area in flessione è il Nord America, dove le vendite sono scese del 4%, fermandosi a 1,8 milioni di veicoli. Un dato che pesa soprattutto se rapportato al livello di reddito medio e alla dimensione del mercato.

Incentivi e politiche: fattori chiave

Secondo l’analisi dei colleghi di Electrek, il quadro che emerge dai numeri del 2025 è chiaro: la transizione elettrica non si è fermata. Ha attraversato fasi di aggiustamento, fortemente influenzate da politiche pubbliche e incentivi, ma la traiettoria di lungo periodo resta orientata alla crescita.

Il calo nordamericano – sostengono – ricorda quanto accaduto in Europa tra il 2023 e il 2024, quando la Germania ha interrotto bruscamente gli incentivi all’acquisto, provocando una contrazione temporanea del mercato elettrico nel principale Paese automobilistico del continente. Un effetto che aveva trascinato verso il basso i dati europei complessivi, alimentando narrazioni generalizzate di crisi.

I numeri del 2025 mostrano però che, una volta assorbito lo shock, il mercato europeo ha ripreso a crescere con forza. Un meccanismo simile potrebbe ripetersi negli Stati Uniti – politiche di Trump permettendo – dove la modifica degli incentivi ha anticipato le vendite in alcuni trimestri e depresso quelle successivi.

Le scelte strategiche delle aziende

Mentre il dibattito si concentra spesso sugli EV, le vendite globali di auto con motore a combustione interna continuano a scendere. Secondo le stime, il mercato dei veicoli termici è circa il 25% sotto il picco del 2017 e difficilmente tornerà su quei livelli.

Negli ultimi due anni, diversi costruttori occidentali hanno ridimensionato i piani di elettrificazione, giustificando le decisioni con una presunta debolezza della domanda. Tuttavia, i dati mostrano che la domanda globale di EV continua a crescere, mentre è il mercato delle auto tradizionali a perdere progressivamente terreno.

Per Elecktrek, ignorare questo trend e interpretare ogni rallentamento temporaneo degli EV come una crisi strutturale rischia di distorcere le decisioni industriali, soprattutto in un settore caratterizzato da cicli di sviluppo molto lunghi. Puntare su tecnologie in declino può rappresentare un rischio per le aziende, soprattutto se i concorrenti investono in piattaforme elettriche più efficienti e in una riduzione strutturale dei costi.

La sfida, quindi, per chi opera nel settore non è capire se l’elettrico crescerà, ma come posizionarsi in un mercato che continua ad ampliarsi, evitando letture superficiali di dati congiunturali e concentrandosi su competitività, tecnologia e sostenibilità economica.