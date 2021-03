Vendite EV in Europa: Model 3 davanti alla VW ID.3

Vendite EV in Europa: a febbraio la Tesla Model 3 ha preso il comando, superando Volkswagen ID.3 e Renault Zoe, quest’ultima in frenata nel 2021.

Vendite EV in Europa: crollo della Zoe

La classifica dei modelli “alla spina” più venduti nel Vecchio continente l’ha stilata Jato Dynamics. Confermando che la Volkswagen ID.3 resta nelle primissime posizioni, dietro soltanto alla Tesla Model 3: le auto vendute sono state 3.557, contro le 5.405 della vettura americana. Solo terza la Zoe (3.547), decisamente in calo (-45%) rispetto al 2020, anno in cui era stata leader sia a livello europeo sia sul mercato italiano. E ormai a incalzarla arriva un’altra elettrica francese, la Peugeot e-208, che ha immatricolato 500 vetture in meno, 3.047.

Ibride plug-in e elettriche: top ten di febbraio -fonte: Jato Dynamics

Al 6° posto troviamo ancora la Volkswagen e-Up, al momento disponibile solo in Germania, nonostante continuino le richieste su tutti i mercati, Italia compresa. Resiste nella top ten anche la Nuova Fiat 500, con 2.153 vetture vendute in febbraio, con le immatricolazioni concentrate in tre mercati: Italia, Francia e Germania. Da segnalare che dalla classifica delle elettriche più richieste è uscita definitivamente la e-Golf, la cui produzione è cessata per lasciare spazio alla ID.3.

Solo Suzuki resta senza auto “con la spina”

Jato Dynamics (qui il sito) ha fatto i conti anche di quanto pesano le auto con la spina, elettriche pure più ibride plug-in-in (PHEV), sul totale del venduto. Il caso limite, chiaramente, è Tesla, che vendendo solo BEV è al 100%. Tra i grandi gruppi europei scopriamo che il più elettrificato è Jaguar Land Rover, grazie soprattutto all’apporto delle PHEV. Sopra la media europea (il 14%) anche Daimler-Mercedes (con l’apporto di Smart, ormai solo elettrica), BMW-Mini e Hyundai-Kia. Sotto la media, invece, a sorpresa figura anche Renault-Nissan, gruppo che pure è stato un pioniere dell’elettrico. Assieme ad altri nomi noti come VW Group, Stellantis, Ford, Honda, Toyota, Mazda e Subaru. Caso limite, all’estremo opposto di Tesla, è la Suzuki, che non in gamma alcuna auto con la spina. Jato ha fornito anche la top ten delle PHEV, che vede ancora in testa la Volvo XC 40, seguita da Peugeot 3008 e Renault Captur. In 4° e 5° posizione due BMW, la X1 e la Serie 3.

