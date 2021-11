Vendite Europa: la Zoe riprende la testa, sale la Spring

Spiega Felipe Munoz, analista di Jato: “Come abbiamo visto durante la pandemia, l’attuale crisi si è rivelata più un’opportunità che una minaccia per un mercato in via di sviluppo come l’elettrico. La COP 26 ha segnato un punto di svolta significativo per il settore, dato che 24 paesi e 11 costruttori si sono impegnati a non produrre più veicoli termici entro il 2040“. Quindi il passaggio ai veicoli elettrici accelererà ulteriormente nei prossimi anni“. A fare la spese fin d’ora di questa transizione è il mercato del diesel. Se nell’ottobre di due anni fa su 100 auto vendute in Europa ben 31 erano a gasolio, ora si è scesi a quota 19, con un calo motivato dal timore di blocchi del traffico. Reggono meglio le vendite di auto a benzina, passate da quota 63 a 55, grazie anche all’apporto dell’ibrido non ricaricabile. Un accenno infine al mercato delle ibride plug-in: svetta la Ford Kuga, ma con la Peugeot 3008 ormai a un’incollatura (3.778 contro 3.703).