Vendite Europa 2025: la sorpresa è…la Turchia

Vendite Europa 2025: la sorpresa viene dalla periferia del continente, dalla sottovalutata Turchia, con quasi 190 mila elettriche vendute. Più del doppio delle 95 mila scarse immatricolate in Italia.

Vendite Europa 2025: solo la Germania supera il mezzo milione

La piazza più importante resta la Germania, dove le vendite di EV sono arrivaate a quota 545.142. Con un bel balzo rispetto alle 380.609 nel 2024: quota di mercato salita dal 13,5 al 19,1%. Con la marca di casa, Volkswagen a dominare tra i marchi e modelli più venduti, con il podio formato da ID.7, ID.3 e ID.4 /ID.5, nell’ordine. Segue il Regno Unito, salito a quota 473.348, +23,9% su base annua, con market share che arriva al 23,43%, 4 punti in più rispetto al 2024. E poi c’è la Francia, che cresce più lentamente e ha sfiorato il traguardo delle 300 mila EV vendute: si è fermata a 298.552, +12% sul 2024. Con una classifica che vede una forte presenza dei modelli locali, a cominciare dalla Renault 5, con quasi 38 mila unità vendute. Spodestando dalla cima della classifica, la Tesla Model Y, surclassata a 19.207.

La To gg protagonista nell’exploit del mercato turco

Ma il vero exploit, come si diceva, arriva dalla Turchia, a torto considerato un mercato marginale. E invece la crescita è stata poderosa, con la quota di mercato passata dal 10% al 17,5%. Due i fattori che hanno trascinato l’exploit, con 189.868 auto vendute. Il primo è il successo del costruttore nazionale TOGG, fortemente sostenuto dal governo Erdogan e arrivato al 20% del mercato. Seguito, per market share, da Tesla e della cinese BYD. Il secondo motivo è il varo di una tassa che incide progressivamente sui prezzi dei modelli a benzina e gasolio. Rendendo i modelli elettrici decisamente più attraenti. Un trend che sembra destinato a confermarsi nel 2026, facendo apparire ancora più modesto il risultato italiano.