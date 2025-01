Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Vendite Europa 2024: chi ha vinto e chi ha perso tra le elettriche, con la Top 20. E chi ha prevalso in assoluto come marchi, modelli e tipo di motorizzazione.

Vendite Europa 2024, sfiorata quota 2 milioni di elettriche: Tesla imbattibile, bene la Volvo EX30

Il 2024 elettrico in Europa si è chiuso con 1,985 milioni di auto vendute. In leggero calo (1%) sul 2023, dovuto in gran parte all’eliminazione degli incentivi in Germania. Tesla si conferma imbattibile, ma il modello leader, la Y (con il restyling in arrivo) ha perso il 17% a quota 209.214, mentre la Model 3 ha recuperato un buon 12%, a 112.789. Ottima performance e 3° posto per la Volvo EX30, con 78 mila pezzi venduti. Nella Top 20 c’è una pletora di auto dei colossi tedeschi, con risultati in chiaroscuro: male Volkswagen, con i due modelli di punta a -24% (la ID.4, con 64.756) e -14% (la ID.3, con 54.351). Meglio BMW e Mercedes. Anno da dimenticare per i modelli francesi e italiani: la Renault ha un solo modello tra le prime 20, la Megane, in arretramento del 28% a 31.445. Mentre Stellantis vede le sue due EV di punta crollare rispettivamente del 23% (la Peugeot e-208 a 35.459) e del 53% (la 500e a 29.150). Qui ha pesato lo sciagurato annuncio fatto da Carlos Tavares di una nuova 500 elettrica in arrivo, con minor prezzi e maggiore autonomia.

È stato l’anno dell’ibrido. E tutto fa pensare che continuerà…

È stato l’anno dell’ibrido, con la quota salita all’11,8% e un trend in costante ascesa anche in questo inizio di 2025. E molti costruttori, a partire da Stellantis e Renault, a puntare soprattutto su questa motorizzazione. L’elettrico ha conquistato comunque il 15,4%, con l’Italia decisamente sotto media (4,4%). Jato Dynamics, la società che ha curato tutte queste statistiche, ci offre poi una serie di letture dei risultati. • Le immatricolazioni di auto prodotte in Cina hanno superato quelle giapponesi, britanniche e turche • I SUV hanno conquistato quasi il 54% delle vendite totali, mentre le berline hanno perso terreno • La Dacia Sandero è in cima alla classifica dei modelli per la prima volta, detronizzando la Tesla Model Y • Toyota supera le vendite del BMW Group, mentre Geely sorpassa Tesla • BMW e Skoda scalano le classifiche, mentre Audi scende di quattro posizioni e Kia e Ford escono dalla top ten • Tesla supera le vendite di Fiat, Lexus supera Honda e BYD immatricola più auto nuove dell’Alfa Romeo, con più di 50.000 unità. In tutto il mercato europeo dell’auto è cresciuto dello 0,9% nel 2024, con 12.909.741 immatricolazioni.

Vendite 2024 per marchio

