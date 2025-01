Vendite elettriche: big europei sotto il 10%

Vendite elettriche 2024: i big europei (con l’eccezione della solita BMW) restano sotto il 10%. Per evitare le multe UE previste per il 2025, dovrebbero raddoppiare la quota, impresa molto difficile nella situazione di mercato attuale.

Vendite elettriche, il Gruppo Renault fermo al 9%

È iniziato l’anno della verità, quello in cui le vendite di elettriche dovrebbero fare il salto di qualità, per evitare le pesanti multe previste da Bruxelles. Ma il 2025 che ci lasciamo alle spalle non trasmette un’eredità molto incoraggiante. Partiamo dal Gruppo Renault: le vendite di EV, circa 204 mila, hanno rappresentato il 9,0% del totale. Lo staff del n.1, Luca De Meo, parla di “un anno di transizione in termini di piano prodotto..”. Assicurando che nell’anno in corso i numeri saranno ben diversi, con il completamento della gamma elettrica grazie all’arrivo della R4 e, a fine 2025, della nuova Twingo. Già il lancio della R5 ha cominciato a riflettersi sul mix del quarto trimestre, con l’elettrico al 12%, circa 5 punti in più rispetto al resto dell’anno. Per la sola marca Renault, il 13,0% delle vendite è stato di veicoli elettrici. Non c’è dubbio che rispetto all’anno che ci lasciamo alle spalle la quota sarà ben più consistente. Ma il 20% di quota resta praticamente irraggiungibile, come ha ammesso più volte lo stesso De Meo.

Male anche i tedeschi, con l’unica eccezione di BMW che sale al 17,4%

Situazione complicata anche per i marchi tedeschi, a cominciare dal colosso Volkswagen Group, con la miriade di marchi che comprende (Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche…). La quota di elettriche vendute sul totale non è andata oltre l’8,3%, un risultato ancora insufficiente, anche se nell’ultimo trimestre si è saliti al 9,5%. Impensabile raddoppiare nel 2025. Male anche Mercedes, con le vendite di EV in calo rispetto al 2023. Chi se la cava meglio è BMW Group, che continua a crescere rapidamente nell’elettrico. E, nonostante i prezzi non proprio popolari dei suoi modelli, nel 2024 ha consegnato ai clienti un totale di 426.594 EV, marchi Mini e Rolls Royce compresi. L’incremento sul 2023 è del 13,5%, significativo in un anno in cui molti competitor (Tesla inclusa) hanno chiuso col segno meno. E soprattutto colpisce la percentuale di elettriche sul totale immatricolato, il 17,4%. Con l’obbiettivo del 20% a portata di mano.

