Vendite dimezzate per Porsche Taycan

Vendite dimezzate per la Porsche Taycan: nel primo semestre 2024 ne sono state consegnate solo 8.838, il 51% in meno rispetto alle 17.991 di metà 2023.

Vendite dimezzate, ma la riscossa EV parte dalla nuova Macan

È una battuta d’arresto che ha pesato sul totale delle vendite Porsche, scese complessivamente del 7%. Ma la Casa tedesca lo considera un calo fisiologico, nel momento in cui la prima Taycan ha lasciato il posto al nuovo modello presentato a febbraio. Con più autonomia, potenza, ricarica più rapida e anche un prezzo superiore. Ma il n.1 del marchio di Stoccarda, Oliver Blume (capo anche di Volkswagen Group) parla di un andamento a V: dopo il calo, seguirà una ripresa altrettanto importante. Non solo per l’arrivo della nuova Taycan, ma anche e soprattutto per il lancio dell’attesissima Macan, disponibile solo in elettrico. Già a fine marzo per il Suv la Porsche aveva ricevuto 10 mila ordini. I primi modelli sono usciti dalla catena di montaggio a maggio, con consegne a partire dalla seconda metà del 2024. E la possibilità quindi di ribaltare per fine anno il bilancio elettrico di Porsche.

In arrivo anche 718, Cayenne e il super Suv K1: tutte elettriche

Ma l’offensiva elettrica di Porsche è solo agli inizi: in previsione c’è il lancio una 718 EV, che dovrebbe essere svelata entro la fine dell’anno. A seguire arriverà l’ attesissima Porsche Cayenne elettrica, ma in preparazione c’è anche un modello a sette posti top di gamma che internamente è stato denominato “SUV K1”. È un’ammiraglia elettrica per miliardari, destinata a far concorrenza anche alla prima Ferrari elettrica, per la quale è stato annunciato un prezzo superiore ai 500 mila euro. Insomma, i programmi elettrici ci sono e sono ambiziosi, non si fermano certo per un semestre in calo. Mentre a livello politico la Porsche continua la sua attività di lobby per includere anche i carburanti sintetici nella tassonomia UE del dopo-2035. Salvando così i tanto amati motori termici.