Vendite di elettriche -30% negli USA: sta vincendo Trump…







Vendite di elettriche -30% negli Stati Uniti nell’ultimo trimestre del 2025: Donald Trump, un fan delle auto termiche, ha colpito ancora.

Vendite di elettriche -30% con la fine degli incentivi

Prodotti che non funzionano e fine dell’incentivo sotto forma di credito d’imposta di 7.500 dollari che era stato varato dall’amministrazione Biden. Sono i fattori prinicpali della retromarcia dall’elettrico che continua a caratterizzare i grandi costruttori americani. Le Big Three stanno frenando da mesi le loro attività e i costi di ristrutturazione si stanno accumulando. Dopo anni di investimenti nell’ elettrico, scrive il Wall Street Journal, General Motors, Ford e Stellantis hanno annunciato svalutazioni complessive per oltre 50 miliardi di dollari. E le vendite di veicoli elettrici (tutte le marche) sono diminuite di oltre il 30% nel quarto trimestre.. Né si prevede che la situazione cambi nel 2026: le stesse case auto prevedono che la domanda rimarrà debole quest’anno. Inducendoli a ritornare a puntare sui motori termici e ibridi, come annunciato più volte soprattutto da Stellantis.

Anche Tesla è in affanno: -17% in gennaio

Della sparizione degli incentivi (oltre che di una gamma ferma a due modelli) sta risentendo pesantemente anche Tesla. In gennaio, secondo un’analisi di Motor Intelligence, il calo è stato del 17%, da 48.500 a 40.100 unità. Un dato che fa pensare a un altro anno problematico per la marca di Elon Musk aul fronte delle immatricolazioni. Dopo che nel 2025 Tesla aveva contenuto le perdite nel 2025 grazie proprio alla sostanziale tenuta del mercato americano. La fine dell’incentivo sta pesando parecchio, come del resto su tutta la concorrenza. Secondo gli analisti di Cox Automotive, il prezzo medio di transazione dei veicolo elettrici in genere è aumentato del 18,1% anno su anno. Salendo a 51.981 dollari nel gennaio 2026. Sono tutti numeri che non sembrano preoccupare Musk, che continua a disinteressarsi del rinnovo della gamma. E a far capire che il futuro di Tesla è decisamente nell’intelligenza artificiale, piuttosto che nel mondo automotive.