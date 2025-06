Vendite deludenti Tesla: via il capo di Usa e Europa

Vendite deludenti Tesla: Elon Musk ha licenziato Omaed Afshar, head of operations di Stati Uniti e Europa. Un segnale forte a pochi giorni dall’annuncio dai dati di vendita della prima metà del 2025, in forte calo.

Silurato Afshar, uno dei manager più vicini a Musk

Ashfar era considerato uno dei manager più vicini a Musk. Nato negli Stati Uniti da genitori iraniani, laureato in ingegneria biomedica, era entrato in Tesla nel 2017 come project manager nello staff di Elon, guadagnando subito la fiducia del capo, che gli affidò incarichi importanti come la costruziome della GigaFactory nel Texas. La sua capacità di interagire con Musk era tale da essere nominato anche vice-president di Space X, nel 2022, e di essere coinvolto nella ristrutturazione di Twitter, il social network poi ribattezzato X. Insomma, Afshar era considerato uno dei pochi che fanno parte del cerchio magico di Elon ed è per questo che la rimozione ha sorpreso chi segue il mondo Tesla. C’è chi ritiene che il grande capo abbia deciso il licenziamento per tornare a occuparsi in prima persona del rilancio di Tesla. E chi invece che l’idea sia di cercare manager più esperti, in una fase in cui la concorrenza anche nell’elettrico è sempre più serrata.

Vendite deludenti Tesla: non bastano Model Y e Model 3

Certo i dati di questa prima metà del 2025 non sono incoraggianti. Pe quel che riguarda gli Stati Unit,i una società accreditata come Cox Automotive prevede un forte calo delle vendite anche per il secondo trimestre, da 164 mila a 130 mila unità (-20,8%). Stessa musica anche in Europa, dove Tesla ha perso da diversi mesi la leadership nell’elettrico, scivolando addirittura in quinta posizione nelle vendite di maggio, preceduta da Volkswagen, Skoda, BMW e Audi. E in calo del 29% rispetto allo stesso mese del 2024, con solo 13.600 immatricolazioni. In un mercato sempre a caccia di novità, Tesla resta ferma di fatto a due soli prodotti, Model Y e Model 3, dopo che diversi progetti di nuovi modelli sono stati cassati da un patron sempre più preso da altre avventure. Come la politica, i viaggi spaziali di Space X e, da ultimo, l’intelligenza artificiale. Vedremo se ora cambierà strada.