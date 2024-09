Vendite auto in crisi: colpa dei prezzi, non solo dell’elettrico

Vendite auto in crisi: colpa dei prezzi eccessivi di tutte le motorizzazioni, più che dell’elettrico in particolare. È quanto sostiene Lino, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vendite auto in crisi: “Listini esosi, vogliono guadagnarci troppo”

“Si sta dando la colpa della crisi dell’auto, in generale, alle sole auto elettriche tralasciando che la crisi è dovuta alle poche vendite, non alla mancanza di auto! Le auto termiche vengono ancora prodotte e commercializzate, come quelle elettriche, eppure le vendite sono poche a causa dei loro prezzi eccessivi! La cosa è evidente se si guarda quando sono usciti gli incentivi esauriti in poco tempo! Quindi la colpa non è della produzione o della tecnologia, ma del prezzo finale dell’auto. Prezzo molto spesso non giustificabile, se non con la voglia di guadagni spropositati da parte delle case automobilistiche. Se la gente avesse la possibilità, quindi salari più adeguati ai tempi, le auto andrebbero vendute anche a questi prezzi, oppure bisogna abbassare i listini delle auto. E’ una legge di mercato voluta da questo sistema capitalistico. Purtroppo questo viene volutamente ignorato dai politici, che dovrebbero controllare questi meccanismi e invece vanno a braccetto con i vari manager delle varie case automobilistiche“. Lino Sgnaolin

Troppo facile dar la colpa solo alle EV

Risposta. In effetti i giornali sono stati un po’ sbrigativi nell’attribuire solo all’elettrico la responsabilità del tonfo del mercato europeo dell’auto in agosto. I dati parlano chiaro: il calo delle vendite è stato di 146 mila unità, a 753.482 immatricolazioni rispetto alla 899.881 dell’agosto 2023 (-16%). L’elettrico ha avuto un certo peso, con 71 mila auto vendute in meno, ma siamo comunque a meno della metà del calo complessivo. Eppure i grandi giornali, come il Corriere, non hanno avuto dubbi nell’attribuire tutta all’elettrico la responsabilità del passo falso. Nel confronto con il 2023, per le EV pesa la cancellazione degli incentivi in grandi mercati come Germania, Italia e anche Francia, dove si sono esauriti i fondi del leasing sociale. E si paga dazio. Ha ragione Lino, però, a dire che il malessere che va al di là dell’elettrico e riguarda l’auto in generale. I prezzi sono cresciuti troppo e chi vive di un normale stipendio è costretto a rivolgersi al mercato dell’usato, che non a caso continua a crescer mese dopo mese.