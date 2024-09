Vendite auto elettriche -40% in agosto: un altro tonfo seguito al repentino esaurimento degli incentivi. Quota di mercato al 3,5%, ai minimi in Europa.

Vendite auto elettriche -40%: quota di mercato 3,5%

Non è un Paese per auto elettriche il nostro: gli italiani restano diffidenti e il governo ci mette del suo con una politica degli incentivi che più pasticciata non potrebbe essere. Risultato: solo 2.410 EV vendute, in calo del 40,6% rispetto ad agosto 2023. E quota di mercato che scende dal 5,1% al al 3,5%. In testa alle vendite c’è la solita Tesla con la Model Y, ma con solo 376 immatricolazioni. La marca di Elon Musk è prima anche nel consuntivo dei primi 8 mesi dell’anno, ma qui a prevalere è la Model 3, a quota 5.570, con la Model Y a inseguire con 5.320. Bene anche la Volvo EX30, seconda nella classifica di agosto (a 264) e terza nel parziale del 2024 con 2.160. Parziale che vede la Fiat 500e in 5° posizione (a 1.689) alle spalle della Jeep Avenger (1.916).

Vola l’ibrido, che supera il 40% delle vendite

Che cosa attendersi a questo punto per il resto dell’anno? Nulla di buono. Al momento il bilancio dei primi 8 mesi del 2024 registra un +1% con 41.254 immatricolazioni. Ma senza incentivi il risultato dell’ultimo trimestre è previsto di nuovo in forte calo. “I dati indicano nuovamente un andamento molto confuso del mercato. Con gli straordinari picchi seguiti alla messa a terra dell’Ecobonus alternati a momenti di apparente stallo, in cui gli automobilisti interessati a passare all’elettrico restano alla finestra per comprendere l’evoluzione dello scenario”, commenta il presidente di Motus-E, Fabio Pressi. Gli stessi costruttori sembrano decisamente sfiduciati. E stanno trasferendo i budget di comunicazione (come gli spot in tv e le campagne sul web) sull’ibrido, che continua a crescere, arrivando al 40,1% in agosto. Mentre sembra al capolinea l’avventura del metano: 3 sole immatricolazioni di queste vetture nel mese scorso.