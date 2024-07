Vendite ancora giù per Tesla: -5%

Vendite ancora giù per Tesla: il secondo trimestre conferma l’impasse già registrata nei primi tre mesi del 2024, dopo anni di crescita impetuosa..

Vendite ancora in calo: 422 mila aprile-giugno

La marca di Elon Musk ha rilasciato una nota stringata per far conoscere i dati di vendita del periodo aprile-giugno. Rimandando poi a martedì 23 luglio per illustrare una situazione finanziaria più approfondita. Per ora colpisce soprattutto il dato delle immatricolazioni: le consegne sono state 443.956 contro le 466.140 dello stesso periodo del 2023. Il calo è del 5%. Tesla non fornisce un dato disarticolato delle vendite di Model 3 e Model Y, di gran lunga le due auto più richieste. Ma si sa che il rallentamento delle vendite è dovuto soprattutto alla minore richiesta di Model Y, dopo il clamoroso successo dello scorso anno. In tutto i due modelli più importanti hanno totalizzato 422.405 consegne, mentre restano marginali i numeri di Model S e Model X, in tutto. 21.551.

Il 23 Elon Musk dovrà dire come intende reagire

In netto calo anche le vendite del primo semestre dell’anno, scese a 830.766, contro 888 mila dello stesso periodo del 2023. Unico dato confortante: le consegne ora superano la produzione. Segno che Tesla ha smaltito l’eccesso di produzione che aveva finito per riempire i piazzali nella prima parte dell’anno. Le domande a cui Elon Musk dovrà rispondere il 24 luglio diventano a questo punto diverse. La prima riguarda i target dell’intero 2024, ovvero se verrà confermato l’obbiettivo (complicato) di superare le consegne del 2023. Ma soprattutto ci si aspetta un chiarimento sui progetti in corso per allargare una gamma che comincia a faticare. Arriverà la piccola Tesla da 30 mila euro di cui si parla da anni? O le scelte del patron stanno andando in direzione diversa?